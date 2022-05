O que acontece com Gonçalo em A Favorita, papel de Mauro Mendonça

Flora faz muitas vítimas ao longo da novela de João Emanuel Carneiro e o que acontece com Gonçalo em A Favorita não é nada feliz. O personagem de Mauro Mendonça tem um triste desfecho depois que é enganado pela vilã interpretada por Patrícia Pilar.

O que acontece com o personagem Gonçalo Fontini na novela A Favorita?

O que acontece com Gonçalo em A Favorita é que o personagem morre. Tudo ocorre por culpa de Flora, que altera os remédios do empresário e ainda o engana. A vilã inventa que uma tragédia aconteceu com a esposa e a neta de Gonçalo, o que o leva ao óbito.

A morte de Gonçalo acontece na reta final de A Favorita, por volta do capítulo 167. O pai de Marcelo descobre toda a verdade sobre os crimes de Flora e declara que está prestes a desmascará-la. Porém, a vilã é mais rápida e arma um plano para aterrorizar o empresário.

Depois de trocar os remédios de Gonçalo por pílulas de farinha na novela A Favorita, Flora mente para Gonçalo e o faz acreditar que sua esposa e a neta, estão mortas. Gonçalo vê rastros de sangue pela casa e acredita na informação que Irene e Lara foram assassinadas.

Em seguida, acontece de Gonçalo ter um infarto fulminante em A Favorita. Ele morre e Flora não deixa rastros do crime para trás. A vilã conta com a ajuda de Silveirinha (Ary Fontoura) para esconder todas as provas.

Alguns capítulos depois, quando Irene recebe o resultado da autópsia do marido, descobre que ele não tinha os remédios para a pressão em seu organismo quando morreu. Após ouvir uma conversa de Flora e Silveirinha, Irene chega a conclusão que Flora foi responsável pela morte não apenas de seu marido, mas também de seu filho Marcelo.

E qual o final de Irene?

Depois do que acontece com Gonçalo em A Favorita, Irene fica viúva, mas volta a se casar no final da novela. A personagem de Gloria Menezes troca alianças com Copola, por quem havia sido apaixonada antes de partir para o casamento com o pai de Marcelo (Flávio Tolezani). O líder trabalhista vivido por Tarcísio Meira na trama também nutria amor por Irene há anos e finalmente consegue ficar com a mulher.

Como está o ator Mauro Mendonça hoje?

Mauro Mendonça está com 91 anos de idade e afastado da televisão desde 2016. A última vez que o famoso pisou em um set de gravação foi para o filme Tô Ryca, em que interpretou Odair. No mesmo ano, ele esteve na novela Êta Mundo Bom!, seu último folhetim, como o personagem Inácio Xavier.

Nos últimos anos, suas aparições na televisão e cinema já eram esporádicas. Antes de seus últimos trabalhos em 2016, ele estava há dois anos sem atuar na frente das câmeras. Em 2014, trabalhou em Os Homens são de Marte… E é pra Lá que eu Vou e dois anos antes esteve em Gabriela e As Brasileiras.

A penúltima novela da carreira foi a segunda versão de Ti Ti Ti, de 2010 a 2011. No ano passado, o folhetim foi reprisado no Vale a Pena Ver de Novo. Em 2022, o público irá revê-lo como Gonçalo em A Favorita, também no Vale a Pena Ver de Novo.

Apesar de não ter redes sociais, é possível ver alguns cliques recentes do ator, por conta de sua esposa, com quem está há mais de 60 anos. A atriz Rosamaria Murtinho publica fotos da família no Instagram de tempos em tempos.

