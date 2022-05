Que horas começa a novela Pantanal hoje; resumo de quinta-feira (05/5)

O capítulo desta quarta-feira, 4 de maio, da novela das nove será exibido logo após o Jornal Nacional. Jove (Jesuíta Barbosa) está decidido a ir embora, mas antes tentará se aproximar ainda mais de Juma (Alanis Guillen). Saiba que horas começa a novela Pantanal hoje e não perca mais um episódio da trama adaptada por Bruno Luperi.

Que horas começa a novela Pantanal hoje?

A novela Pantanal hoje começa às 21h30, horário de Brasília, logo após a exibição do Jornal Nacional. O folhetim fica no ar por 1h05 e será encerrado às 22h35, de acordo com a programação oficial da Globo.

O episódio ficará disponível no Globoplay após a exibição na televisão. Para assistir, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma de streaming.

No capítulo de hoje será exibido o primeiro beijo de Jove e Juma acontece. Depois de brigar com José Leôncio, o rapaz irá morar na tapera com a menina-onça. Cada vez mais próximos, ele irá ensinar a garota a ler e a escrever.

Juma enfim deixará que o filho de Madeleine tire uma foto sua enquanto os dois tomam banho de rio. Será durante essa cena que os dois vão dar o primeiro beijo e demonstrar a paixão que sentem um pelo outro.

Nos próximos capítulos. Jove decidirá ir embora do Pantanal, mas levará Juma com ele. A menina-onça vai aceitar viajar com o seu primeiro amor, mas vai ter um choque cultural muito grande quando estiver no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, ela será maltratada por Madeleine e ainda vai arranjar confusão com Nayara (Victoria Rossetti), ex-namorada de Jove.

Não vai demorar muito para a mocinha pedir para ir embora para casa, o que deixará o namorado irritado em um primeiro momento. O filho de Madeleine irá ceder ao pedido da amada e os dois voltam para a região pantaneira no capítulo de quinta-feira, 12 de maio.

+ Tenório de Pantanal foi interpretado por Antônio Petrin em 1990