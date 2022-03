Que horas começa a novela Pantanal hoje, terça-feira (29/03)

Que horas começa a novela Pantanal hoje, terça-feira, 29 de março? O segundo episódio do remake vai ao ar às 22h30, horário de Brasília, devido a exibição do jogo Brasil x Bolívia pelas eliminatórias da Copa. O capítulo terá duração de apenas de 45 minutos.

Que horas começa a novela Pantanal hoje?

A novela Pantanal hoje começa às 22h30, horário de Brasília, logo após o futebol. Ao contrário do capítulo de ontem, o folhetim ficará no ar apenas por 45 anos e será encerrado às 23h15, quando começará o BBB 22 em noite de eliminação.

O primeiro episódio registrou bons índices de audiência e resgatou os pontos perdidos pela emissora com a antecessora ‘Um Lugar ao Sol’. Pantanal registrou pico de 30.3 pontos na Grande São Paulo, de acordo com números da Kantar Ibope, publicados pelo portal PopTV. No PNT (Painel Nacional de TV), a média foi de 29 pontos.

O remake vem recebendo uma divulgação massiva por parte da emissora, ao contrário da trama escrita por Lícia Manzo. O objetivo é que a nova versão seja tão bem recebido quanto a original exibida pela TV Manchete há 32 anos, que se tornou um dos maiores fenômenos da televisão brasileira.

O capítulo foi disponibilizado também na resolução 8K. Quem tem um dos modelos de televisores compatíveis com o formato pode assistir ao episódio na máxima resolução através do Globoplay.

Resumo do 2°capítulo de Pantanal

No capítulo de hoje da novela Pantanal, José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira) irá conhecer Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karine Teles).

O folhetim começa com o desaparecimento de Joventino (Irandhir Santos), que obrigada Zé Leôncio a assumir os negócios da família no Pantanal. Moram com ele em sua fazenda os fiéis peões Quim (Chico Teixeira) e Tião (Fábio Neppo), e Filó (Leticia Salles/ Dira Paes), junto com seu filho Tadeu (Lucas de Oliveira dos Santos/ Gustavo Corasini/ José Loreto).

Filó é apaixonada pelo fazendeiro, mas José Leôncio possui apenas uma grande admiração por ela. A mulher chega grávida em sua porteira pedindo abrigo e trabalho, e é acolhida pelo peão.

Ao longo do capítulo, o protagonista irá viajar ao Rio de Janeiro para cobrar uma dívida de um trapaceiro – é lá que ele conhece Madeleine. A primeira impressão dos dois é a mesma: um é excêntrico aos olhos do outro, o que acaba por despertar um interesse imediato e mútuo.

Apesar da paixão, que floresce desde o primeiro beijo, Madeleine terá que enfrentar o ex-namorado Gustavo (Gabriel Stauffer/ Caco Ciocler), a mãe Mariana (Selma Egrei) e a irmã Irma (Malu Rodrigues/Camila Morgado), que também fica interessada pelo peão.

Para assistir a novela, basta sintonizar na Globo no horário indicado. Os capítulos também ficam disponíveis para os assinantes do Globoplay depois da exibição na televisão. Basta procurar por ‘Pantanal’ no campo de busca da plataforma de streaming para ter acesso aos episódios.

+ No ar na novela Pantanal, Gabriel Sater fala sobre papel e novo álbum