Que horas começa o especial do Tony Bennett na Globo? (21/07)

Nesta sexta-feira, 21, a Globo exibe o especial "Tony Bennett & Lady Gaga" em homenagem ao cantor norte-americano que faleceu aos 96 anos. O programa vai ao ar logo após o "Globo Repórter" e mostra uma performance especial do astro do jazz gravada ao lado da diva do pop.

Horário do especial Tony Bennett na Globo

O especial "Tony Bennett & Lady Gaga" começa às 23h20, horário de Brasília. Com duração de 1h55, a homenagem ao artista fica no ar até às 00h15.

"One last time: uma noite com Tony Bennett e Lady Gaga" foi gravado na lendária casa de shows, "New York City Music Hall", em celebração dos 95 anos de idade do cantor. O apresentação conta com performances solo do artista e duetos ao lado de Lady Gaga, com quem gravou um álbum em 2014, "Cheek to Cheek", e mais recentemente em 2021, com "Love for Sale", segundo álbum colaborativo entre os artistas. A parceria com a diva pop foi 61º álbum da carreira de Bennett e também o último, já que o americano se aposentou devido ao diagnóstico de Alzheimer que recebeu em 2016.

O especial de Tony Bennett na Globo contra com performances das músicas "Watch what happens", "Steppin’ out", "Fly me to the moon" e "I left my heart in San Francisco", alguns dos maiores hits da carreira da estrela do jazz, entre outros sucessos de sua carreira. Junto com Lady Gaga, o cantor também apresenta as canções "Lady is a tramp", "Love for sale" e "Anything goes", presente nos álbuns dos artistas.

O cantor Tony Bennett morreu nesta nesta sexta, mas a causa da morte do cantor ainda não foi revelada. A informação foi confirmada à imprensa através de sua representante, Sylvia Weiner. "Tony nos deixou hoje, mas ainda outro dia ele estava cantando em seu piano, e sua última música foi 'Because of you', seu primeiro hit. Tony, por causa de você nós teremos suas músicas em nossos corações para sempre", diz o comunicado.

Ao longo de sua carreira, Benett ficou conhecido por ser um ícone do jazz e da música romântica, acumulando mais de 22 Grammys, prêmio de maior prestígio da indústria musical, e dois Emmys.

O cantor também se tornou o artista mais velho a conquistar o topo da lista dos álbuns mais vendidos da "Billlboard 200", a mais importante dos Estados Unidos, com o disco de parcerias "Duets 2", que contou com a presença de Amy Winehouse (1983-2011).

Outros artistas que colaboraram com o ícone do jazz foram Diana Krall, Michael Bublé, Carrie Underwood, Beyoncé, além das brasileiras, Maria Gadú e Ana Carolina, e das latinas Gloria Estefan e Thalía.

A última passagem de Tony Bennett pelo Brasil foi em 2012, quando estava em turnê, aos 86 anos.

Como assistir o especial do cantor online?

A forma mais tradicional de assistir o especial de Tony Bennett é sintonizando na Rede Globo. Quem não estiver na frente da televisão pode acompanhar a homenagem pelo Globoplay, que disponibiliza o sinal da emissora gratuitamente mediante cadastro.

Além disso, a apresentação também está disponível para os assinantes da plataforma de streaming Paramount+ desde o ano passado.

Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique no canto superior esquerdo para fazer login caso você já tenha uma conta. Se não, cadastre-se e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência.

Passo 3: concluído o cadastro, volte para a página inicial e clique em 'agora na TV' na hora que o programa estiver sendo exibido. A transmissão começará em alguns segundos.

Assista a um dos trabalhos de Lady Gaga e Tony Bennett: