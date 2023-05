Que horas começa o Fantástico hoje com homenagem à Rita Lee

O Fantástico começa na TV Globo hoje, domingo, 14 de maio, às 20h30, depois da exibição do Domingão. O programa trará reportagens sobre o esquema de manipulação de apostas, entrevista com Claudia Raia, Halle Bailey e em especial, a primeira entrevista de Roberto de Carvalho após a morte de Rita Lee.

O músico de 70 anos de idade e um de seus filhos, João Lee, de 44 anos, conversaram com a jornalista Renata Ceribelli sobre a estrela do rock brasileiro, que faleceu na noite da última segunda-feira, 8 de maio, aos 75 anos. A repórter do Fantástico adiantou no Instagram que o papo com o guitarrista falou sobre a luta de Rita Lee contra o câncer de pulmão que diagnosticou em 2021 e traz depoimentos emocionantes do marido e filho da cantora.

"Uma conversa com momentos de muita emoção de quem teve o privilégio de conviver com Rita Lee na sua intimidade. Obrigada pela confiança nesse momento tão difícil", escreveu Renata na redes social.

Também serão exibidas trechos inéditos de uma entrevista gravada com a cantora pelo Fantástico durante a pandemia. Além de outras surpresas marcadas para reverenciar a rainha do rock brasileiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Ceribelli (@renataceribelli)

Como assistir o Fantástico online

Todos os programas do Fantástico ficam disponíveis na íntegra gratuitamente na Globoplay. Então se perder o programa na televisão hoje, poderá conferir tudo na plataforma streaming depois. A única obrigatoriedade para conseguir acessar o conteúdo é que você tenha uma conta gratuita no site. Ela pode ser feita rapidamente e exige alguns dados pessoais.

Quem preferir assistir o Fantástico ao vivo, mas pela internet e não televisão, consegue acompanhar o programa por meio de um celular, tablet ou qualquer outro tipo de dispositivo. Para isso, é só ter uma conta gratuita na Globoplay, acessar a plataforma no horário do programa e então clicar na aba "Agora na TV" para ver em tempo real a exibição da TV Globo.

Como fazer o seu cadastro na Globoplay:

1 - Para fazer seu cadastro, acesse a Globplay no endereço https://globoplay.globo.com/ e depois clique em "entrar" na lateral direita e em seguida clique no botão "cadastre-se" para ser redirecionado para um formulário de inscrição;

2 - Neste formulário você deverá informar o seu nome completo, um e-mail válido, a senha que usará no site, o seu gênero, o país, a cidade e o estado em que mora. Para finalizar, é só selecionar que concorda com os temos de uso e política de privacidade do site e apertar o botão "cadastrar";

3 - Em seguida, para assistir a entrevista de Roberto de Carvalho e João Lee no Fantástico ao vivo, é só acessar a Globoplay no horário da atração, clicando em "agora na TV" na aba superior. Se quiser esperar para ver outra hora, é só esperar a exibição da televisão acabar e esperar o programa de hoje ser adicionado ao catálogo da Globoplay.

Rita Lee e Roberto de Carvalho ficaram quanto tempo juntos?

Rita Lee e Roberto de Carvalho ficaram juntos por 47 anos, o relacionamento começou nos anos 70. Depois de duas décadas de relacionamento e já com filhos, em 1996 eles decidiram subir ao altar e oficializar a união.

Eles são pais de três, Roberto, de 45 anos de idade, conhecido como Beto Lee, que seguiu a carreira dos pais e se tornou músico. O filho do meio é João Lee, de 43 anos, que é DJ e produtor e o caçula é Antonio Lee, de 41 anos, o único entre os herdeiros do casal que não seguiu carreira no meio musical e se tornou artista plástico.

Leia também - Quantas vezes a Rita Lee casou?