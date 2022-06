Partida serve como preparação para a Copa do Mundo do Catar, marcada para novembro deste ano

Que horas começa o jogo do Brasil na Globo x Coréia do Sul hoje

Que horas começa o jogo do Brasil na Globo x Coréia do Sul hoje

Dando início em sua agenda de amistosos no mês de junho, a Seleção Brasileira enfrenta a Coréia do Sul nesta quinta-feira, 2 de junho, no Estádio Seoul World Cup. A partida serve como preparação para o Mundial da FIFA, marcado para novembro deste ano. Com transmissão na TV aberta, saiba que horas começa o jogo do Brasil na Globo e como assistir ao vivo.

Que horas começa o jogo do Brasil na Globo?

O jogo do Brasil na Globo vai começar a partir das 08h, pelo horário de Brasília, diretamente de Seoul, no Estádio Seoul World Cup.

O canal da Globo vai transmitir todas as emoções do amistoso nesta quinta-feira, 2 de junho, em todos os estados do Brasil, logo após o jornal local na programação.

A transmissão em terras brasileiras será pela manhã já que Seoul, na Coréia do Sul, está 12 horas à frente de Brasília, a capital do Brasil. No país asiático, o jogo está marcado para começar a partir das oito da noite no horário local.

Com capacidade para 65 mil torcedores, o Estádio Seoul World Cup já recebeu a disputa entre França e Senegal na abertura da Copa do Mundo de 2002, onde os senegaleses levaram a melhor em cima dos franceses.

Informações do jogo do Brasil x Coréia do Sul:

Data: 02/06/2022

Horário: 08h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Seoul World Cup, em Seoul, na Coréia do Sul

Arbitragem: Ryuji Sato

Onde assistir: Globo e SporTV

Como assistir o jogo do Brasil na Globo?

A Globo vai transmitir o jogo do Brasil contra a Coréia do Sul para todos os estados do país. Luís Roberto é quem toma conta do microfone na transmissão para narrar, além de comentários de Roger Flores. O canal está disponível para todo o público na TV aberta.

Se você tem compromisso marcado e não pode acompanhar pela televisão o jogo do Brasil, a opção é sintonizar no aplicativo do GloboPlay, se for assinante, pelo celular, tablet ou computador.

Porém, se quer assistir de graça, basta acessar o site do GloboPlay (www.globoplay.globo.com), ir até a aba “Agora na TV”, entrar com o login no site da Globo e acompanhar a transmissão da emissora ao vivo e sem pagar nada.

Escalação do Brasil no jogo

De última hora, Neymar tornou-se dúvida para o técnico Tite após lesionar-se em dividida com Léo Ortiz e Danilo no treinamento na quarta-feira. Por isso, o comandante precisa tomar decisões sobre quem poderá ser o substituto do craque.

Vinícius Junior, campeão da Champions com o Real Madrid no último fim de semana, é cotado para assumir a vaga de Neymar caso o atleta do PSG não entre em campo.

Escalação do Brasil x Coréia do Sul: Ederson (Weverton); Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Fred, Casemiro, Coutinho; Neymar (Vini Jr), Richarlison e Lucas Paquetá. Técnico: Tite