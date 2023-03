Candoca (Isadora Cruz) e Zé Paulino (Sérgio Guizé) em Mar do Sertão - Foto: Reprodução/Rede Globo

Que horas começa o último capítulo de Mar do Sertão?

Hoje, 18, vai ao ar o último capítulo de Mar do Sertão. O público acompanha o desfecho das histórias de Zé Paulino(Sérgio Guizé), Tertulinho (Renato Góes), Candoca (Isadora Cruz) e demais personagens da trama de Mário Teixeira. A partir da próxima segunda estreia Amor Perfeito, a nova novela das 18h.

A novela Mar do Sertão começa às 18h25, horário de Brasília, de acordo com a programação da Globo. O capítulo final terá duração de 45 minutos, sendo encerrado às 19h10. O episódio será reexibido no sábado.

Como termina a novela?

A emissora não libera o resumo dos últimos capítulos de suas novelas, mas publicou alguns spoilers sobre o desfecho dos personagens. Xaviera (Giovana Cordeiro), após recusar o pedido de casamento de Tertulinho, irá até a igreja pedir aconselhamentos. Há uma cena simbólica que dá a entender a moça se casa sim, mas com ela mesma.

Deodora (Debora Bloch) vai convidar Candoca e Zé Paulino para um jantar na fazenda Palmeiral, mas eles não serão os únicos. Mais convidados irão aparecer para agitar esse evento.

O capítulo também terá mais uma lição de amor e honestidade ao próximo com Timbó (Enrique Diaz), além de uma novidade em Canta Pedra: Eudoro Cidão (Érico Brás) e Casimiro (Lukete) trazem modernidade à cidade e o jornal enfim ganha uma página na web.

Mar do Sertão começou a ser exibida no horário das 18h em agosto de 2022. A trama escrita por Mário Teixeira foi bem aceita pelo público e conquistou bons índices de audiência.

Como assistir ao último capítulo de Mar do Sertão?

O último capítulo de Mar do Sertão será exibido na Globo, basta sintonizar no horário indicado. Quem não estiver em frente à TV na hora da novela pode acompanhar todas as emoções do folhetim pelo Globoplay.

A plataforma de streaming libera gratuitamente o sinal da Globo mediante cadastro. Os espectadores que já tiverem uma conta Globo.com só precisam fazer o login com o e-mail e senha cadastrados.

Novos usuários devem clicar em 'cadastra-se' e informar os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, cidade de residência e concordar com os termos de uso e política de privacidade. Feito o login ou cadastro, clique na aba 'Agora na TV', no smartphone ou computador, e aguarde o início da transmissão.

Vale lembrar que apenas o sinal da Globo é liberado de forma gratuita. Para assistir aos episódios de Mar do Sertão que já foram exibidos, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma.

Qual é a próxima novela das 6?

Amor Perfeito é a nova novela das 6, com estreia marcada para 20 de março, segunda-feira, no mesmo horário. O folhetim é de autoria de Duca Rachid e Júlio Fischer, com direção artística de André Câmara.

A história da trama é ambientada nas décadas 1930 e 1940 em Águas de São Jacinto, cidade fictícia no interior de Minas Gerais. O público acompanha a história de Marê (Camila Queiroz), estudante de Administração e Finanças, e Orlando (Diogo Almeida), um jovem médico, que se apaixonam.

A mocinha contraria a vontade de seu pai para viver esse amor, mas sofre nas garras da madrasta Gilda (Mariana Ximenes) quando o patriarca morre de forma trágica. A protagonista, inclusive, é acusada de ser a responsável pelo assassinato de seu pai e vai parar atrás das grades.

Após a prisão de Marê, Orlando fica desiludido e enganado com a jovem e vai embora do país sem saber que ela está grávida. A mocinha dá a luz a Marcelino (Levi Asaf), mas é separada do garoto durante uma tentativa de fuga. O menino cresce longe da mãe e sonha em reencontrá-la.

