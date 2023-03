Final de Mar do Sertão: quem fica com quem

Final de Mar do Sertão: quem fica com quem

Após sete meses no ar, a novela de Mario Teixeira ganha seu desfecho na faixa das 18h. O final de Mar do Sertão prepara algumas surpresas para o público e para quem torce pelo final feliz do trio protagonista vivido por Isadora Cruz, Sergio Guizé e Renato Góes.

O último capítulo de Mar do Sertão começa às 18h25 na TV Globo nesta sexta-feira (17). No sábado (18), a reprise dos momentos finais é exibida a partir das 18h35, de acordo com a programação oficial da TV Globo.

Atores da novela Amor Perfeito dão spoiler de nova novela das 6

Candoca e Zé Paulino no Final de Mar do Sertão

Zé Paulino (Sergio Guizé) passará por um grande perigo no final de Mar do Sertão por conta da vilã Deodora (Débora Bloch), que contrata um assassino de aluguel para acabar com o vaqueiro. Porém, o mocinho sobreviverá e ganhará um desfecho feliz ao lado da amada, Candoca (Isadora Cruz).

Segundo o Na Telinha, Tertulinho vai descobrir a maldade da mãe e correrá para salvar o filho do coronel. Um tiro será disparado em meio a confusão, mas Zé Paulino irá sobreviver.

Além disso, o Gshow revelou que no último capítulo da trama Candoca revelará para o companheiro que está grávida. "Estava esperando a hora certa para te contar, mas não me aguentei não. Com isso tudo que está acontecendo, eu vi que não tem hora certa pra gente ser feliz, meu amor", vai declarar a moça, selando a felicidade do casal.

Tertulinho tem final feliz em Mar do Sertão com Xaviera

Tertulinho (Renato Goes) vai se redimir de seus pecados e ganhará um final feliz ao lado de Xaviera (Giovana Cordeiro), segundo o Na Telinha. O rapaz tem uma mudança brusca de comportamento e toma a decisão de mudar de vida depois de reconhecer os sacrifícios do coronel Tertulio (José de Abreu), que não é seu pai biológico, e as maldades da mãe.

Ele ajudará o coronel a sair da cadeia e salvará a vida de Zé Paulino. Depois, ele será perdoado por Xaviera e dois formalizarão a união de uma vez por todas.

Firmino e Lorena também se casam Final de Mar do Sertão

Firmino (Odilon Esteves) batalhou para conquistar o coração de Lorena (Mariana Sena) e os esforços do CEO da JM/Chadda finalmente darão lucro. A mocinha admitirá que ama o advogado e aceitará seu pedido de casamento, segundo adiantou o Na Telinha.

Ainda de acordo com o site, Dagmar (Heloísa Jorge) e Lorena ficarão em paz e a mulher conduzirá a filha até o altar. A cerimônia será realizada pelo padre Zezo (Nanego Lira).

Anita e Joel Leiteiro ficam juntos

Outro casal que subirá ao altar, de acordo com o Na Telinha, é Anita (Julia Mendes) e Joel Leiteiro (Matteus Cardoso). Após o casório, o rapaz perderá a virgindade e os dois viverão em clima de uma eterna lua de mel. Anita já havia tentado ir para a cama com Joel, mas o rapaz deixou claro que só avançaria o sinal após o casamento.

Novela das 6, Amor Perfeito tem inspiração em livro

Coronel Tertúlio fica com quem no final de Mar do Sertão?

Coronel Tertúlio (José de Abreu) também ganhará um amor para chamar de seu no final de Mar do Sertão, informa o Notícias da TV. Com a ajuda de um belo advogado, ele deixará a cadeia após ter assumido um crime que não cometeu para livrar a cara de Tertulinho e viverá pacificamente ao lado de Dagmar, com quem começará uma nova vida.

Rosinha e Tomás terminam juntos

Personagens de Sara Vidal e Felipe Veloso, Rosinha e Tomás também serão felizes e trocarão alianças no final de Mar do Sertão, indica o Na Telinha. Os dois já namoram há algum tempo, mesmo com a implicância de Timbó (Enrique Diaz) com o relacionamento, e a mocinha realizará o sonho de por fim casar na igreja de Canta Pedra.

RELACIONADO:

Elenco de Amor Perfeito 2023