Que horas começa Pantanal hoje; Alcides fica à beira da morte

O capítulo desta sexta-feira, 10, de Pantanal promete fortes emoções aos telespectadores. Alcides (Juliano Cazarré) contará para Levi (Leandro Lima) a proposta que Tenório (Murilo Benício) fez e os dois vão entrar em um confronto que colocará a vida deles em risco. Veja que horas começa Pantanal hoje na Globo.

Que horas começa Pantanal e o que vai rolar no capítulo de hoje?

A novela Pantanal começa às 21h30, horário de Brasília, na Rede Globo. O episódio terá 1h05 minutos de duração, sendo encerrado às 22h35, de acordo com o cronograma oficial da emissora.

No capítulo de hoje, Tadeu (José Loreto) vai ter uma surpresa quando Tenório lhe dizer que gostaria que ele assumisse a fazenda – o peão não desconfia que o vilão só está de olho na fortuna de José Leôncio (Marcos Palmeira). Filó é quem está mais esperta. Ela dirá que o filho está sendo manipulado por Tenório e Guta (Julia Dalavia).

Enquanto isso, na fazenda, José Leôncio afirma que o primeiro filho que mostrar competência assumirá a fazenda do Pantanal. Filó (Dira Paes) e Irma (Camila Morgado) se desentendem.

A crise no relacionamento de Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen) continua. Hoje, a menina-onça vai rejeitar o namorado mais uma vez.

Além disso, será no capítulo dessa sexta que acontecerá o confronto entre Alcides e Levi. O funcionário de Tenório revelará para o colega que o patrão mandou matá-lo em troca de terras no Sarandi. Furioso com o que ouviu, Levi atira em Alcides.

Velho do Rio salva Alcides

Alcides é baleado e cai no rio cheio de piranhas. Enquanto ele afunda, a imagem do Velho do Rio (Osmar Prado) vai se refletir nas águas. O peão será salvo pela entidade, e vai acordar na beira do rio, sem nenhum ferimento de bala.

“Onde é que eu tô… O maldito quase me mata”, questiona Alcides, enquanto procura pela bala que deveria estar no seu corpo. “Como é que eu vou voltar pra casa? Como é que eu vim parar aqui?”

Levi vai acreditar que seu rival está morto e buscará abrigo na tapera de Juma. Ele mente para a menina-onça, dizendo que foi Tenório quem matou Alcides.

A protagonista não irá cair no papo de peão e faz uma ameaça. Ele enfrenta Juma e tenta atirar nela, que consegue desarmá-lo, obrigando-o a deixar o local. Já Alcides volta para a fazenda e conta para Maria Bruaca (Isabel Teixeira) que Levi tentou matá-lo.

Levi morre nos próximos capítulos

Os acontecimentos dos capítulos desta sexta e sábado antecedem a morte de Levi. O peão vai cometer uma última vilania: ele vai sequestrar Muda (Bella Campos) e obrigá-la a subir em um barco com ele. Juma vai tentar defender a amiga, mas o peão ameaçará matar a jovem caso a menina-onça não devolva sua arma. É então que a protagonista atira no braço do crápula que mesmo ferido, consegue fugir.

No entanto, ele encontrará Tibério (Guito) e Trindade (Gabriel Sater) no meio do caminho. O barco de Levi sofre um acidente e ele cai em um rio cheio de piranhas, e morre.

