Que horas começa Pantanal hoje: capítulo tem decisão de Juma

Uma nova semana se inicia e o casamento de Juma e Jove está cada vez mais próximo na trama do folhetim das 21h. Por enquanto, nem todos os personagens apoiam a união do casal e pensam ser uma boa ideia que os dois subam ao altar. Para não perder nada dessa trama e os demais núcleos da novela, é importante saber que horas começa Pantanal hoje (18) e nos demais dias da semana.

Que horas começa Pantanal hoje, segunda-feira, 18 de julho

Às 21h30 é que horas começa Pantanal hoje, 18 de julho de 2022. A atração não terá alterações de horário nesta segunda-feira e como sempre, começará logo após o Jornal Nacional. É previsto pela programação oficial da emissora, disponível para consulta online, que o capítulo de hoje ficará 1 hora e 5 minutos no ar. Depois, o folhetim cederá espaço para a Tela Quente.

Nada de diferente acontecerá nesta segunda-feira no cronograma do canal, com isso todas as outras novelas em exibição também continuam em seus horários normais. Mas para quem já prefere se adiantar, saiba que quarta-feira, dia 20 de julho, haverá algumas mudanças.

Neste dia, uma partida de futebol entre Corinthians e Coritiba será exibida e por isso o folhetim começará mais cedo, às 20h35, e ficará menos tempo do que o habitual no ar, apenas 45 minutos. A programação da Globo pode mudar regionalmente, então confira se jogo exibido na sua televisão será outro.

O que vai acontecer no capítulo de hoje de Pantanal (18)

De acordo com o resumo cedido pela TV Globo, o iminente casamento de Jove e Juma dará mais alguns passos no capítulo desta segunda-feira. Mariana vai ter uma conversa séria com o neto sobre a possibilidade de o rapaz ser infeliz com a amada, mas um vigário chegará em breve para realizar a cerimônia do casal de futuros papais.

Juma vai conversar com o Velho do Rio e decidirá morar com Jove na fazenda. Tenório vai se emocionar com uma música tocada por Trindade. Muda vai sugerir que Filó aproveite o vigário para se casar com José Leôncio. Trindade sentirá que está perdendo Irma.

Jove dirá para Mariana e José Leôncio que foi o Velho do Rio quem convenceu Juma a se casar. Jove também contará para o pai que conseguiu fotografar o Velho do Rio. José Lucas sentirá ciúmes do entendimento entre Érica e Jove e ficará cada vez mais próximo da jornalista.

Programação de que horas começa Pantanal hoje e no resto da semana – 18 a 23 de julho

Segunda-feira (18/07): 21h30 – 22h35

Terça-feira (19/07): 21h30 – 22h35

Quarta-feira (20/07): 20h35 – 21h20

Quinta-feira (21/07): 21h30 – 22h35

Sexta-feira (22/07): 21h30 – 22h35

Sábado (23/07): 21h25 – 22h30

Qual o filme de hoje da Tela Quente?

Depois de que horas começa Pantanal hoje, será exibido o filme Superação – O Milagre da Fé na Tela Quente desta segunda-feira. A atração começa às 22h35 e ficará no ar até às 00h35, horário que cederá espaço na programação para o Jornal da Globo.

A trama do longa metragem é inspirada no livro de Joyce Smith, The Impossible (O Impossível em tradução livre), história real de uma família norte-americana. Em seu relato, Joyce contou como seu filho Brian, de 14 anos, morreu por quase uma hora depois de se afogar no lago St. Louis. A tentativa dos médicos de ressuscitar o menino durou 27 minutos e foi mal sucedida. Após a mãe do garoto entrar na sala e orar por Brian, ele voltou a vida.

+Conversa com Bial: a partir 01h25 o programa de entrevistas de Pedro Bial vai ao ar. O apresentador recebe convidados de diversas áreas em exibições que acontecem de segunda a sexta.



+Reapresentação Novela II – Cara E Coragem: a partir das 02h05, o capítulo desta segunda-feira de Cara e Coragem vai ao ar novamente. A atração é exibida originalmente na faixa das 19h.

+Vai que Cola: na madrugada, a partir das 02h50, a TV Globo vai exibir episódios da primeira temporada do Vai que Cola.

Assista ao trailer do filme da Tela Quente de hoje:

