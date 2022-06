Que horas começa Pantanal hoje, dia de futebol na Globo (15/06)

Nesta quarta-feira, dia 15 de junho, a TV Globo vai exibir uma partida de futebol que obrigará os noveleiros a ligarem a televisão mais cedo para ver a saga de Juma (Alanis Guillen), Jove (Jesuíta Barbosa) e companhia. Saber que horas começa Pantanal hoje vai te ajudar a não perder nada do novo capítulo da atração, que promete novas emoções. Entre as principais cenas do novo episódio, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) colocará Tenório na parede por conta da segunda família do personagem de Murilo Benício.

A novela Pantanal começa às 20h35 hoje, quarta-feira (15). O folhetim terá início depois do Jornal Nacional e ficará até às 21h20 nas telinhas.

A mudança de horário acontece por causa da partida entre Athletico-PR e Corinthians que será exibida pelo canal segundo o cronograma oficial divulgado online. Logo após, o programa Segue o Jogo entra em ação, com o apresentador Lucas Gutierrez e o comentarista Paulo Nunes. Como a programação da emissora pode sofrer alterações de acordo com a região, confira se um duelo diferente irá passar na sua televisão.

As más notícias para os fãs de Pantanal é que o capítulo desta quarta será menor que o habitual. Geralmente, os episódios do folhetim contam com cerca de 1 hora e 5 minutos de tempo de tela na Globo. Porém, hoje o folhetim terá apenas 45 minutos no total.

Para assistir, é só sintonizar na TV Globo na hora que começa a novela Pantanal hoje ou recorrer a aba “Agora na TV” da Globoplay, que permite que qualquer usuário assista a programação em tempo real da emissora totalmente de graça.

Outras novelas da emissora também sofreram alteração de horário hoje (15)

Além de Pantanal, outras duas novelas começam mais cedo hoje devido o jogo de futebol. Além da Ilusão entrará 20 minutos mais cedo na programação, às 18h05. O folhetim ficará no ar até às 18h45. Pouco depois, às 19h15 será hora de assistir Cara e Coragem. O folhetim começa cerca de 25 minutos do seu horário habitual e ficará até às 20h00 nas telinhas, quando cederá espaço para o Jornal Nacional.

O Cravo e a Rosa e A Favorita, exibidas no período da tarde, não contam com nenhuma mudança de horário. As alterações deixaram a programação desta quarta-feira assim:

O Cravo e a Rosa – 14h45

A Favorita – 17h05

Além da Ilusão – 18h05

Cara e Coragem – 19h15

Pantanal – 20h30

Horário de Pantanal vai ser normal no feriado (16)?

O horário da programação de Pantanal e as demais novelas do canal durante o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (16), não contará com alterações. A novela Pantanal começará como sempre às 21h30 e ficará no ar até 22h35, horário marcado para o início do novo episódio de No Limite.

Na sexta-feira (17), o mesmo horário se repetirá. Já no sábado, a novela começa cinco minutos antes, às 21h25, como já é comum aos fins de semana.

O que acontece no capítulo de hoje de Pantanal

Os capítulos desta semana já contaram com momentos de tirar o fôlego, como a morte de Levi, a separação de Jove e Juma e a revelação de Filó sobre a paternidade de Tadeu, mas ainda há muito o que acontecer nos próximos momentos da trama. No começo do episódio de hoje de Pantanal, Tenório fingirá para Maria Bruaca que Zuleica lavou suas roupas. A mulher pressionará o marido para que ele se decida entre ela ou a amante.

Irma vai dizer para José Lucas que gosta do peão. Tadeu sentirá ciúmes de Guta, quando descobrir que a filha de Tenório saiu com Alcides. Marcelo insistirá que Zuleica convença Tenório a deixá-lo ir para a fazenda no pantanal. Alcides cobrará de Tenório as terras que o patrão prometeu.

Irma se sentirá embaraçada quando Filó a incentivar a conquistar José Lucas. E falando no primogênito de Zé Leônciol, José Lucas comentará com Trindade que Juma também se sente atraída por ele. José Leôncio se sentirá orgulhoso de Jove ao voar no avião pilotado pelo filho.

Zé Lucas aproveitará a crise entre o relacionamento de Juma e Jove para se aproximar da moça. O casal teve uma DR no capítulo de terça-feira (14), assista:

