Miriam em Pantanal: mulher conquistou Jove em 1990

Miriam foi uma personagem que passou rapidamente pela primeira versão da novela e mexeu com a cabeça de Jove (Marcos Winter/Jesuíta Barbosa) enquanto o rapaz estava brigado com Juma (Cristiana Oliveira/Alanis Guillen). Em 1990, ela foi interpretada pela atriz Rose Abdallah. Ainda não se Miriam vai estar no remake de Pantanal.

Quem é Miriam em Pantanal em 1990? Personagem vai entrar no remake?

Miriam é uma jovem que se envolve com Jove em Pantanal enquanto o rapaz está terminado com Juma. Na versão original a trama, eles se conheceram enquanto o filho de Madeleine (Ittala Nandi/Karine Teles) estava no Rodeio de Barretos, no interior de São Paulo.

Jove se envolve com Miriam para tentar esquecer o amor que sente por Juma. A essa altura da trama, a mocinha ainda está confusa em relação aos seus sentimos por José Lucas de Nada (Paulo Gorgulho/Irandhir Santos), o que causa a separação temporária do casal.

Miriam e Jove se envolvem por um tempo, mas o romance não vai pra frente. Ele se dará conta que a menina-onça é o seu verdadeiro amor, assim como ela.

A personagem foi interpretada pela atriz Rose Abdallah na versão do folhetim da TV Manchete. Hoje, ela tem 60 anos de idade e é mais conhecida pelos seus trabalhos no teatro. Na televisão, esteve por último na série Os Anos Eram Assim, em 2017, da Rede Globo.

Atualmente, ela faz parte da companhia de teatro fundada por Antonio Abujamra, chamada os Privilegiados, na qual ela trabalha como atriz e diretora.

Miriam vai aparecer no remake da novela?

Ainda não há nenhuma informação se Miriam vai estar no remake em exibição na Globo. Ela não aparece na lista divulgada pela Globo sobre os personagens que vão entrar na novela nas próximas semanas e também não há nenhuma notícia sobre a atriz que interpretaria o papel.

Por enquanto, o público acompanha o desentendimento entre Juma e Jove, e a atração da menina por José Lucas de Nada.

Em breve, o primogênito de José Leôncio (Marcos Palmeira) vai esquecer a paixão pela menina-onça quando conhecer Érica (Marcela Fetter), filha de Ibraim (Dan Stulbach). A moça é uma jornalista que chega na região para fazer uma reportagem sobre o bioma, mas acaba se envolvendo com o peão.

Os dois vivem um romance até que ela diz estar grávida do rapaz. Pressionado por Ibraim, José Lucas pedirá a repórter em casamento, sem imaginar que pai e filha estão de olho na sua herança. Apesar do envolvimento com Érica, não será com ela que o peão vai ficar.

Já Juma e Jove conseguem se acertar. Os pombinhos vão perceber que não conseguem ficar longe um do outro e vão reatar – quem vai ajudar na reconciliação será o Velho do Rio (Osmar Prado). As cenas devem ir ao ar em breve na novela das nove na Globo.

