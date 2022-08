Que horas começa Pantanal hoje, dia de horário político

Com o início da propaganda política gratuita na TV, surge a dúvida sobre que horas começa Pantanal hoje. A partir desta sexta-feira, 26, a história de Juma Marruá (Alanis Guillen) começa mais tarde e seguirá nessa mesma faixa de horário até o fim das eleições.

Que horas começa Pantanal hoje na Globo?

Pantanal hoje começa às 21h55, horário de Brasília, logo após o Jornal Nacional. A novela fica no ar por 01h10 e termina às 23h05, seguida do Globo Repórter.

Esse será o novo horário do folhetim enquanto o horário eleitoral estiver no ar. As propagandas políticas são exibidas em dois blocos de 25 minutos de segunda a sábado, às 13h e 20h30, e serão exibidas de 26 de agosto a 29 de setembro no primeiro turno, e de 7 a 28 de outubro no segundo.

No capítulo desta sexta-feira, conforme resumo liberado pelo Gshow, Tenório (Murilo Benício) revelará a Zuleica (Aline Borges) que suas contas estão bloqueadas, por consequência da ação que Maria Bruaca (Isabel Teixeira) está movendo na justiça com a ajuda de José Leôncio (Marcos Palmeira).

O vilão receber a notícia através de um de seus comparsas. “Enquanto vocês não resolverem essas pendengas, você não vai poder vender mais nenhum palmo de terra sem o consentimento e a assinatura dela. Nem a casa da outra você vai poder vender!”, dirá o cúmplice do crápula. “Meu medo é só essa ação que ela está movendo contra você cair nas mãos da PF”.

Obviamente o grileiro não vai aceitar a derrota calado. Sabendo do rival que tem, Zé vai alertar Alcides (Juliano Cazarré) sobre uma possível vingança tramada por Tenório.

Enquanto isso, Irma (Camila Morgado) segue sofrendo com a partida de Trindade (Gabriel Sater). A ruiva vai desabafar com Mariana (Selma Egrei) sobre o seu amado.

Haverá ainda um confronto entre Bruaca e Tenório, e José Lucas (Irandhir Santos) dirá ao pai para tomar cuidado com o marido de Zuleica.

Inclusive, o primogênito e o rei do gado vão ter uma discussão acalorada sobre política no capítulo de hoje. “Se tivesse democracia séria, nenhum funcionário ia precisar pedir benção ao patrão. Tem gente que se faz em cima da ignorância do povo”, começará a dizer o rapaz. “Ih, tá falando igual político, não quero filho meu metido em política“, rebaterá Zé Leôncio.

Filho de Irma vai nascer?

O filho de Irma começará a dar os primeiros sinais na barriga da mãe ainda no capítulo desta sexta. A trama dará um salto no calendário e avançará algumas semanas, e mostrará a tia de Jove (Jesuíta Barbosa) tendo as primeiras contrações.

A barriga da ruiva surgirá e o ‘cramulhãozinho’ começará a se mexer no ventre da mãe, deixando Mariana bastante ansiosa. A avó de Jove (Jesuíta Barbosa) vai sugerir para a filha ter o bebê no Rio de Janeiro, mas ela insistirá em ficar na fazenda e dirá que está tudo sob controle.

Antes do bebê vir ao mundo, ele ainda vai causar alguns eventos sobrenaturais em sua mãe. A ruiva vai virar sensitiva e conseguirá fazer previsões assim como Trindade (Gabriel Sater).

Na primeira versão da novela, Irma decidiu ter o bebê no Pantanal, mas passou por complicações. Quem ressurgiu para ajudá-la no parto foi Trindade, que como em um passe de mágica apareceu no quarto de sua amada e fez o parto do filho com as próprias mãos – ainda não se sabe se a cena será mantida no remake.