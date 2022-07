Que horas começa Pantanal hoje, dia do casamento de Juma

Que horas começa Pantanal hoje, dia do casamento de Juma

Chegou o grande dia! Nesta quinta-feira, 21, o público acompanha o casamento de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa), e também a união de Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito). Veja que horas começa Pantanal hoje e não perca as emoções do capítulo número 100.

Que horas começa Pantanal hoje na Globo?

Que horas começa Pantanal hoje? O capítulo desta quinta-feira começa às 21h30, horário de Brasília, logo após o Jornal Nacional. O episódio tem 1h05 de duração e será encerrado às 22h35, seguido da série Filhas de Eva.

Hoje é dia de casamento na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). O capítulo começará com a tensão entre os convidados, já que Juma sumiu momentos antes da cerimônia começar. Sem esperanças de que a noiva vai dar as caras, Jove pede que o padre dê início as formalidades e case Muda e Tibério.

A mocinha aparece à cavalo, para a surpresa de todos. Juma e Jove sobem ao altar e o casamento duplo acontece. A cerimônia ainda será marcada por mais um acontecimento: o Velho do Rio (Osmar Prado) prometeu para a noiva que estaria presente na celebração. Ele não aparece de carne e osso, mas dá um jeito de marcar presença.

Nas margens do rio, a entidade toca o berrante e é ouvido por todos os presentes no casamento. Quem mais fica intrigado com o som é José Leôncio: “parece o meu pai”. Apesar da interrupção do Velho, a cerimônia segue e os casais oficializam a união.

O capítulo será marcado também por uma confusão durante a festa causada por Alcides (Juliano Cazarré). Bêbado, o peão vai pedir para dançar com Maria Bruaca (Isabel Teixeira), mas será humilhado pela mulher e Tenório (Murilo Benício).

Depois, ele tentará puxar Juma para a pista de dança, mas acaba arrumando uma briga com Jove, que lhe dá um soco. Alcides apaga com a pancada e preocupa os convidados, que acreditam que ele morreu. No entanto, tudo não passa de um susto.

Ainda no capítulo de hoje, José Lucas (Irandhir Santos) pede perdão a Jove, selando uma cumplicidade entre os dois irmãos; na lua de mel, Muda resiste a ter a noite de núpcias com Tibério. Enquanto isso na fazenda, Filó (Dira Paes) diz a José Leôncio que o fazendeiro nunca se declarou para ela.

Nos próximos capítulos de Pantanal: Zaquieu volta para a fazenda

A fazenda de José Leôncio volta a receber mais um hóspede no capítulo de sábado, 23. Zaquieu (Silvero Pereira) retorna para o Pantanal após o rei do gado de desculpar pelo comportamento homofóbico dos peões.

Logo em sua chegada, ele viverá um momento tenso ao lado de Alcides: eles vão ser surpreendidos por uma onça-pintada. Os dois estarão desarmados e não saberão como se proteger. Sem alternativas, saem correndo em direção a fazenda de José Leôncio.

E mais: Érica (Marcela Fetter) vai começar a se envolver com José Lucas. Os dois vão dar o primeiro beijo nos próximos episódios e vão engatar um breve romance, que termina temporariamente quando a jornalista decide ir embora da fazenda.

José Lucas nem imagina que esse é apenas o começo da confusão com Érica. A repórter retornará para a região pouco tempo depois, agora acompanhada de seu pai, o deputado Ibraim (Dan Stulbach). A moça dirá que está grávida do primogênito e ele será obrigado pelo político a se casar com a loira.

Mais adiante na trama, o caminhoneiro descobrirá as reais intenções de sua amada e colocará um ponto final nessa história.

