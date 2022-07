Gabriel Santana entrega maldades de Renato de Pantanal

Ator conversou com o DCI sobre os próximos passos do personagem em Pantanal e futuros projetos.

Gabriel Santana chamou atenção pela primeira vez nas telinhas como o personagem Mosca de Chiquititas, quando ainda era adolescente. Hoje, o famoso de 22 anos está no horário nobre da TV Globo e interpreta Renato em Pantanal, um dos filhos de Tenório com Zuleica. O ator conversou com o Jornal DCI sobre o futuro de seu personagem na trama do remake, que promete deixar o público de cabelo em pé.

Renato em Pantanal vai se tornar vilão?

Gabriel Santana sabe que Renato está entre os personagens mais detestados pelo público e o ator acredita que este sentimento irá crescer ainda mais nos próximos capítulos da novela. Na trama de Pantanal, o o filho de Tenório vai descobrir planos maldosos do pai e irá se juntar ao vilão para machucar Maria Bruaca, Alcides e José Leôncio e sua família.

“Eu acho que o público vai intensificar o ódio que já tem pelo Renato. As redes sociais em geral não gostam dele por tratar mal a dona Maria e ter esse lado machista e misógino que o pai já tem. Acho que isso vai aumentar com a relação que ele vai ter com a Zefa e as tramoias que ele vai querer estar do lado do pai”, comentou o ator.

Para quem não lembra da trama de 1990, o rapaz descobre os desejos do pai de tomar as terras de José Leôncio, além dos planos de matar a ex-esposa e seu amante. Ao ser confrontado, Tenório confessa para o filho seus crimes. Renato não o repreende e ainda se propõe a ajudar. Além disso, o rapaz passa a se interessar por Zefa, que não quer saber dele. Mesmo assim, ele planeja tirar Tadeu da jogada e assassinar o filho de José Leôncio para ter seu caminho com Zefa livre. Os planos do jovem vão por água abaixo quando a empregada descobre tudo e corre até a fazenda dos Leôncio para revelar a verdade.

Gabriel Santana disse que deseja que seu trabalho seja bem sucedido a ponto de o público realmente pegar ranço de Renato e das ações do jovem, mas brincou: “espero que peguem [ranço] do personagem, não do Gabriel”. O ator também explicou durante a entrevista que as atitudes do filho de Tenório partirão de seu desejo pela aprovação do patriarca. “Por uma questão de carência, de amor que tem por ele”, afirma o famoso.

Convite e expectativa para o papel

Antes de entrar nos estúdios da Globo para viver Renato em Pantanal, Gabriel Santana passou por um período de grande ansiedade. O ator recebeu a confirmação da emissora de sua aprovação para o papel por volta de abril de 2021, mas só começou a filmar o folhetim em fevereiro de 2022. “Foi muita espera, muito tempo criando expectativa, muito burburinho na internet de quem seria os atores e como seria, então foi muito bom por um lado, mas por outro foi muito agoniante”, explicou.

O ator também revelou que o convite para o teste veio da produtora de elenco Rosane Quintaes, que pediu que ele enviasse um vídeo de teste para a produção da novela. A resposta demorou semanas e Gabriel Santana pensou ter sido reprovado. O famoso superou a decepção e passou a se dedicar a testes de outros possíveis projetos, mas após quase um mês, recebeu as boas notícias da Globo e então começou a se preparar para o personagem.

Para criar o Renato de Pantanal de 2022, Gabriel Santana não chegou a conversar com Ernesto Piccolo, ator que viveu o personagem na versão de 1990, mas pesquisou o trabalho do artista. “Só tive contato pelas coisas que achei dele na internet e as cenas que eu vi, mas fiquei muito admirado com o trabalho dele”, comentou. Para o ator, o maior desafio de dar vida a um personagem que já foi interpretado por outro artista é a linha tênue entre criar algo novo e entender o que é importante de trazer da versão original, porém, sem copiar o trabalho anterior.

Quem é o ator Gabriel Santana?

A carreira de Gabriel Santana teve início em 2010, quando ele começou a trabalhar em anúncios para agências de publicidade. Alguns anos depois, o rapaz conseguiu uma oportunidade na televisão. Ele foi selecionado pelo SBT para atuar em Chiquititas como Mosca. A novela foi sucesso entre o público infantil, exibiu mais de 500 capítulos e permaneceu no ar de 2013 a 2015.

Mosca fez sucesso e Gabriel Santana é lembrado pelo personagem até hoje. O ator não se importa de os fãs ainda o reconhecerem pela novela infantil e relembra com carinho o trabalho. “Eu gosto muito, acho que para um artista não tem nada melhor do que o reconhecimento do público. Por conta disso, o Mosca está muito no meu coração. Por mais que eu não me prenda a ele, porque eu já fiz muitas outras coisas e já trabalhei bastante depois dele, eu tenho uma gratidão enorme”, contou.

Depois que a novela chegou ao fim, Gabriel Santana permaneceu pelo estúdios do SBT por mais algum tempo e participou em 2016 da competição Dance se Puder, no Programa da Eliana.

Em 2017, o ator fez sua estreia com a Rede Globo. Ele atuou com o personagem Léo na série Carceireiros, estrelada por Rodrigo Lombardi e baseada na obra literária do doutor Dráuzio Varella. No ano seguinte, ele atuou na série Z4, do Disney Channel.

Em 2019, Gabriel Santana participou de sua segunda novela da carreira, Malhação – Toda Forma de Amar, como o personagem Cléber Braga. Agora em 2022, o ator é Renato em Pantanal e estreia no horário nobre da Globo.

Projetos futuros

Gabriel Santana não está com nenhum projeto engatilhado no audiovisual para viver depois de Renato em Pantanal, mas o artista já está com muitas ideias para realizar no teatro. “Estou começando a elaborar alguns projetos com amigos, quero produzir teatro, atuar e também dirigir. Quero abrir uma produtora cultural em que eu possa escolher qual trabalho vou fazer, se eu quero fazer uma exposição, um sarau, uma peça de teatro, um filme, uma série… Também gosto muito de dar palestra, já fui professor de artes cênicas”, explicou.

“Não me vejo em nenhuma profissão que não seja sendo artista e desenvolvendo vários lugares da arte”, concluiu Gabriel Santana.

