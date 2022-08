Que horas começa Pantanal hoje e resumo do capítulo (01/08)

A primeira semana de agosto reserva novidades para os próximos capítulos da novela Pantanal, o folhetim terá momentos marcantes em que Maria Bruaca tentará matar Tenório e mais desdobramentos para a história de Juma, Jove e Zé Lucas. Saber que horas começa Pantanal hoje, segunda-feira (01/08), e demais dias da semana é importante para não perder nada da atração das 21h da TV Globo.

Que horas começa Pantanal hoje, segunda-feira, 1 de agosto de 2022

Às 21h30 é que horas começa Pantanal hoje, 1 de agosto de 2022, segunda-feira. De acordo com a programação da TV Globo atualizada – disponível para consulta no site oficial da emissora – esta semana não contará com alterações e folhetim começará no horário de sempre, logo após o Jornal Nacional. É previsto que o capítulo desta segunda-feira, assim como os demais da semana, tenha no total 1 hora e 5 minutos no ar.

Por enquanto, a TV Globo não anunciou nenhuma partida de futebol para os próximos dias, o que costuma afetar a exibição da novela Pantanal. Por isso, não será necessário ligar a televisão mais cedo hoje ou demais dias desta primeira semana de agosto de 2022.

Para conferir Pantanal de graça, você tem várias opções. A primeira delas é acompanhar por um aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros ou usando a aba “Agora na TV” por um celular, TV Smart, computador ou tablet durante a exibição do folhetim.

Caso prefira ver depois, a Globoplay e o Gshow disponibilizam os momentos do capítulo separados em trechos que podem ser assistidos gratuitamente. A inconveniência desta opção é que você terá que assistir propagandas a cada novo vídeo. Aos assinantes da Globoplay, o episódio fica disponível na íntegra e sem propagandas.

Que horas começa Pantanal hoje e no resto da semana – 1 a 6 de agosto

Segunda-feira (01/08) – começa 21h30 e termina 22h35

Terça-feira (02/08) – começa 21h30 e termina 22h35

Quarta-feira (03/08) – começa 21h30 e termina 22h35

Quinta-feira (04/08) – começa 21h30 e termina 22h35

Sexta-feira (05/08) – começa 21h30 e termina 22h35

Sábado (06/08) – começa 21h25 e termina 22h30

O que vai acontecer em Pantanal hoje?

No capítulo desta segunda-feira, em que que horas começa Pantanal hoje é 21h30, segundo o resumo da Globo, o capítulo terá um momento tenso, Tenório vai se deparar com Maria Bruaca apontando uma arma contra ele. Porém, a mulher irá errar o disparo.

Maria Bruaca então vai deixar a fazenda e Guta vai se despedir da mãe, que entrará na chalana sem destino. Tenório comunica para Marcelo que buscará Zuleica e seus irmãos para morar na fazenda. Pouco depois, Eugênio impedirá Maria Bruaca de se jogar no rio.

José Leôncio vai evitar um confronto entre Jove e José Lucas. Jove se afasta da tapera, diante da decisão de Juma de não querer ser mais sua mulher. Irma se preocupará com Jove. José Leôncio revelar para Filó que estará ao lado dos filhos, sem tomar partido de nenhum deles. Jove deixará claro para José Leôncio que algo pode acontecer se José Lucas cruzar o seu caminho.

Érica retorna em capítulo de quinta-feira

De acordo com o resumo cedido pela TV Globo, o retorno da personagem da atriz Marcela Fetter, a jornalista Érica, vai voltar para a trama no capítulo do dia 4 de agosto, quinta-feira. A jovem estará acompanhada de seu pai, o deputado Ibraim, papel de Dan Stulbach.

A moça vai revelar para Zé Lucas que está grávida e os dois ficarão noivos. Porém, como nem tudo são flores, será revelado ao longo da trama que tudo não passa de uma mentira da jornalista.

Veja o que aconteceu no capítulo sábado e já prepare para os novos acontecimentos do folhetim:

Qual o filme da Tela Quente de hoje?

Depois de que horas começa Pantanal hoje, segunda-feira (1), será exibido o filme Creed II na Tela Quente, a partir das 22h35. O longa metragem é estrelado por Michael B Jordan e Sylvester Stallone e é uma franquia derivada da série de filmes sobre o pugilista Rocky Balboa. Em Creed, o público acompanha Adonis, filho de Johnson, filho do lendário Apollo Creed, que passa a treinar com Rocky.

Na trama de Creed II, Adonis precisa enfrentar um forte adversário que tem o passado ligado a sua família, o que torna o desafio complexo e um dos mais difíceis que já enfrentou. Enquanto isso, ele segue sua trajetória pelo campeonato mundial de boxe com o apoio de Rocky.

Assista o trailer do filme que será exibido depois de que horas começa Pantanal hoje:

