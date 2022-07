Sessão da Tarde desta semana: filmes de 1 a 5 de agosto de 2022

A lista de filmes da Sessão da Tarde desta semana de 1 a 5 de agosto vai contar com uma comédia estrelada por Adam Sandler na segunda-feira, o longa Pixels. Depois, a TV Globo vai exibir romance com a adaptação do livro de Nicholas Sparks, A Última Música. A semana também contará com comédia romântica estrelada por Hilary Duff, além de atração para quem gosta de drama e fantasia. Todos os filmes desta semana começam às 15h30, depois de O Cravo e a Rosa.

Segunda-feira, 1 de agosto tem o filme Pixels na Sessão da Tarde da semana

Quem abre a semana é a comédia Pixels, estrelada por Adam Sandler. Na trama do longa, o planeta Terra é invadido por alienígenas que se inspiraram em videogames clássicos dos anos 1980 para criarem monstro digitais. Isso acontece porque as criaturas passaram anos recebendo imagens e sons de diversos itens culturais, por meio de satélites.

Como derrotar tais vilões é uma incógnita, por isso alguns especialistas em jogos são chamados para lidar com a tarefa. Nesta missão, serão necessários Sam Brenne, Eddie Plant, Ludlow Lamonsoff e a tenente-coronel Violet Van Patten.

Título Original: Pixels

Direção: Chris Columbus

Elenco: Adam Sandler, Peter Dinklage, Kevin James, Michelle Monaghan, Josh Gad

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

+ Tela Quente às 22h35: no dia de Pixels como filme da sessão da tarde desta semana, o longa exibido na tela quente será Creed II. Na trama, o personagem Adonis, interpretado por Michael B Jordan, enfrenta o maior desafio que já viu no ringue de boxe. Ele precisará derrotar um inimigo que está ligado ao se passado e contará com a ajuda de Rocky Balboa ao seu lado para entender a importância de lutar por algo.

Assista o trailer do filme da sessão da tarde desta semana que vai passar na segunda-feira:

Terça-feira, 2 de agosto – A Última Música

Estrelado pela atriz e cantora Miley Cyrus e seu ex-marido Liam Hemsworth, o filme que será exibido na Sessão da Tarde desta semana na terça-feira é um romance para quem gosta de drama. O longa segue a história de uma garota de 17 anos de pais separados, Ronnie. Deixando Nova York para trás, ela viaja com o irmão mais novo para uma cidade litorânea para passar o verão ao lado do pai, de quem ela tem ressentimentos por causa do afastamento após o divórcio. Por lá, ela acaba esbarrando em confusões, conhece um grande amor e aprende a se reaproximar do pai.

Título Original: The Last Song

Elenco: Miley Cyrus, Liam Hemsworth, Bobby Coleman, Nick Searcy, Kelly Preston, Greg Kinnear

Direção: Julie Anne Robinson

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

+Filhas de Eva às 22h35: atração estrelada por Giovanna Antonelli, Renata Sorrah e Vanessa Giácomo, a trama segue a história de três mulheres que tem seu destino entrelaçado. De vidas e personalidades diferentes, elas acabam unidas com o inesperado. Renata interpreta uma mulher que durante seu aniversário de casamento percebe que quer se separar, já Antonelli é uma bem-sucedida psicóloga que tem um marido que a trai. Vanessa interpreta Cléo, uma jovem bastante perdida e que tem um caso com o marido da amiga.

Veja o trailer:

Quarta-feira, 3 de agosto exibe Paixão de Aluguel

No filme de quarta-feira na Sessão da Tarde desta semana, o público vai acompanhar a trama de Paixão de Aluguel, estrelado por Hilary Duff. A história segue a jovem Holly, uma adolescente que está cansada de se mudar toda vez que a mãe namoradeira, Jean, termina um relacionamento. Por isso, ela acaba inventando um admirador secreto para manter a mãe ocupada, mas seu plano começa a sair do controle quando o homem perfeito realmente aparece na porta da família dela.

Título Original: The Perfect Man

Elenco: Hilary Duff, Heather Locklear, Chris Noth, Amy Acker, Mazin Elsadig

Direção: Mark Rosman

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

+Cinema Especial às 22h35: neste dia, será exibido o primeiro episódio da série Rensga Hits no Cinema Especial. A atração tem data de lançamento na Globoplay para o dia 4 de agosto e no total contará com 8 episódios. Então depois de assistir o primeiro episódio na TV Globo, você poderá conferir os demais na plataforma streaming. A trama segue a história de Raissa, uma jovem muito talentosa que acabou de chegar em Goiânia e sonha em fazer sucesso no meio sertanejo.

Quinta-feira, 4 de agosto a Sessão da Tarde desta semana conta com Pegando Fogo

Perto do final da semana, o público irá assistir um longa metragem estrelado por Bradley Cooper. O ator norte-americano interpreta o chef de cozinha Adam Jones na história, um dos mais respeitados de Paris, mas que perde muito do que construiu na carreira por causa de seu envolvimento com drogas e bebidas.

Depois de se isolar por algum tempo nos Estados Unidos, ele parte em direção a Londres, na Inglaterra, para dar a volta por cima. Disposto a recomeçar, ele conta com a ajuda de Tony, que gerencia um restaurante no Reino Unido, para montar uma equipe com seus velhos conhecidos e seguir o sonho de retomar seu prestígio na cozinha.

Título Original: Burnt

Elenco: Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl, Emma Thompson, Lily James, Alicia Vikander

Direção: John Wells

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

+Filhas de Eva às 22h35

+The Good Doctor às 23h30: a série segue a história de Shawn Murphy. O personagem interpretado por Freddie Highmore é um jovem que sonha em ser cirurgião e tem o diagnostico de savantismo, um distúrbio psíquico. Apesar de tratarem sua condição como um empecilho para a profissão, ele mostra que todos estão errados.

Assista o trailer do filme da Sessão da Tarde desta semana da quinta-feira:

Sexta-feira, 5 de agosto – Uma Dobra no Tempo

Fechando a semana está Uma Dobra no Tempo, uma fantasia cheia de aventura que tem Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Chris Pine e Mindy Kaling no elenco. Na trama do longa, os irmãos Meg e Charles decidem que vão reencontrar o pai, um cientista que trabalha para o governo e desapareceu misteriosamente. Tudo indica que ele saiu de cena por causa de um projeto secreto.

Nesta missão, a dupla de irmãos conta com a ajuda de um colega, Calvin, e mais três mulher excêntricas que estão dispostas a fazer uma jornada pelo universo.

Título Original: A Wrinkle in Time

Elenco: Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Chris Pine, Mindy Kaling, Storm Reid, Levi Miller, Deric McCabe, Zach Galifianakis, Michael Peña, André Holland

Direção: Ava DuVernay

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

+Sessão Globoplay às 23h25: nesta atração da programação da Globo é exibida a série The Equalizer – A Protetora, protagonizada por Queen Latifah. A história segue Robyn McCall, uma determinada ex-agente da CIA e mãe solo que sua suas habilidades para ajudar as pessoas ao seu redor.

Veja o trailer do filme da Sessão da Tarde desta semana na sexta:

