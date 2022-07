Que horas começa Pantanal hoje e resumo do capítulo (6/7)

É bastante comum para a TV Globo que nas quartas-feiras aconteça alguma mudança na programação por conta de partidas de futebol e a novela Pantanal costuma ser uma das atrações afetadas por isso. Para conferir se há jogo ou não que mudará o cronograma de hoje (6/7), é bom saber que horas começa Pantanal e o que vem a seguir na programação. Para ficar ainda mais informado, que tal também conferir o resumo do novo capítulo? Nas próximas cenas do folhetim das 21h, Mariana ficará preocupada por conta do relacionamento de Jove com Juma e Zuleica vai chamar a atenção de Tenório.

Que horas começa Pantanal hoje, quarta-feira, 6 de julho

Às 21h30 é que horas começa Pantanal nesta quarta-feira, dia 6 de julho de 2022. A novela não terá alteração de horário hoje, já que nenhuma partida de futebol será exibida esta semana. Assim, tudo será mantido como sempre, ou seja, o folhetim começa após o Jornal Nacional no mesmo horário dos demais dias da semana e terá 1 hora e 5 minutos no ar.

É bom lembrar que este não é o tempo total do capítulo, já que há intervalos comerciais durante. Depois, a partir das 22h35, o folhetim cederá espaço ao filme do Cinema Especial de hoje. Para quem já quer saber que horas começa Pantanal amanhã (7) e nos próximos dias, não haverá nenhuma mudança de programação essa semana. A única diferença é que é comum que aos sábados, o folhetim começa 5 minutos mais cedo do que durante os dias úteis.

Para assistir Pantanal sem ter que ligar a televisão é simples, você pode acessar a aba “Agora na TV” da Globoplay pela internet de qualquer dispositivo, seja um celular, tablet, computador, entre outros. A opção é gratuita e exibe a programação em tempo real da emissora 24 horas. A única obrigatoriedade é a criação de um cadastro.

O que vai acontecer no capítulo de hoje (6)

O resumo cedido pela TV Globo sobre os próximos passos da novela mostra que Zuleica vai criticar Tenório por não tratar os filhos do mesmo jeito que trata Guta. Mariana sentirá que Filó gosta do afastamento de Jove da fazenda e dos negócios de José Leôncio e Jove dirá para Juma que gostaria de fotografar o Velho do Rio, para provar ao pai que ele é seu avô.

Filó sentirá a cobiça de Tadeu para ocupar o lugar de Jove. Zefa estranhará a liberdade de Alcides na casa da patroa. José Lucas revelará para Tadeu que se sente sozinho. Mariana vai dizer para Irma que não gosta de Filó e Tadeu e vai garantir que não deixará o rapaz se apoderar do que pertence a Jove.

Programação completa de que horas começa Pantanal durante esta semana de 4 a 9 de julho de 2022:

Segunda-feira (04/07): novela começa às 21h30 e termina 22h35

Terça-feira (05/07): novela começa às 21h30 e termina 22h35

Quarta-feira (06/07): novela começa às 21h30 e termina 22h35

Quinta-feira (07/07): novela começa às 21h30 e termina 22h35

Sexta-feira (08/07): novela começa às 21h30 e termina 22h35

Sábado (09/07): novela começa às 21h25 e termina 22h30

Qual o filme da Globo hoje?

O filme que vai passar no Cinema Especial da Globo depois de que horas começa Pantanal nesta quarta-feira será Dumbo, a partir das 22h35. O longa faz parte da série de live actions que a Disney lançou baseados em suas animações clássicas. O longa é dirigido por Tim Burton e tem Michael Keaton, Eva Green, Colin Farrell e Danny Devito no elenco.

Para quem não conhece a trama, a história segue a vida de um pequeno elefante que tem orelhas enormes. Por conta disso, ele consegue algo que outros não: voar. A habilidade do animal consegue salvar um circo com dificuldades, mas depois que este mesmo circo planeja uma nova atração, Dumbo descobre segredos que não gostaria.

Após o Cinema Especial, será exibido o programa Que História É Essa Porchat?, a partir das 00h20. Originalmente exibido no GNT, Fábio Porchat convida na atração famosos e anônimos para contarem histórias inusitadas.

Assista o trailer oficial de Dumbo e se prepare para assistir depois de que horas começa Pantanal hoje:

