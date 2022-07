Juma vai deixar a tapera? Como termina impasse com Jove

Um dos maiores dilemas entre a protagonista e Jove (Jesuíta Barbosa) é se Juma vai deixar a tapera para viver com seu amado na fazenda. Esse é o motivo da maior parte das discussões entre o casal, já que a menina-onça se recusa a deixar o local para morar com o namorado.

Juma vai deixar a tapera? Veja como foi em 1990

Juma vai deixar a tapera se o roteiro se manter o mesmo de 1990. No último capítulo da trama, a menina-onça e Jove estão na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) quando o rei do gado sofre um infarto e morre. Ele é socorrido por Filó (Dira Paes) e José Lucas (Irandhir Santos), mas não resiste.

Todos os personagens moradores da fazenda choram ao redor do corpo de José Leôncio, que a essa altura já desencarnou e foi se encontrar com a alma do Velho do Rio (Osmar Prado).

Também é mostrado que Jove viaja, pois ele assume os negócios de José Leôncio. Quando retorna para a fazenda, Filó anuncia para a menina-onça: “Juma, seu marido chegou!”

Essa é a última cena em que é mostrado o convívio dos dois na fazenda. Depois, o folhetim mostra que José Leôncio assume o lugar do Velho do Rio como guardião das belezas naturais do Pantanal – a novela acaba com o fazendeiro conversando com os filhos de Irma (Camila Morgado) e Juma.

Depois da morte do rei do gado, fica para Jove, Tadeu (José Loreto) e José Lucas tocarem os negócios do pai. Sendo assim, o caçula precisa ficar na fazenda e Juma vai deixar a tapera. Apesar da disputa pela sela de preta e a promessa de que quem ficaria com ela mandaria em tudo, o marido de Filó deixa os seus bens igualmente para os três herdeiros.

O final de Juma e Jove é feliz. Os dois se casam e têm uma filha, que recebe o nome de Maria Marruá Leôncio. Segundo o Velho do Rio, ela é a reencarnação da mãe de Juma.

Também vive na fazenda o filho de Trindade (Gabriel Sater) e Irma, que acaba sendo criado por José Lucas após o peão desaparecer.

Mas antes, Jove cede e volta para o local

Antes de Jove e Juma se mudarem de vez para a fazenda de José Leôncio, o rapaz cederá ao pedido da amada e viverá na tapera com ela por um tempo. As cenas vão ao ar a partir desta terça-feira, 5, em Pantanal.

Depois de perder a virgindade com o namorado, ela conseguirá convencer Jove a viver com ela para o local, o que vai deixar Mariana (Selma Egrei) e José Leôncio furiosos, de acordo com a colunista Carla Bittencourt. “Se a Juma tivé um filho seu, vai sê meu neto. E vô querê ele aqui, comigo! Não criado lá… No meio do mato… Sabe-se lá por quem”, dirá o rei do gado.

Enquanto isso, Jove terá uma briga feia com a namorada. “Vai embora. Some! Dêxa eu tê meu fio em paz! Vira tuiuiú… E vai avuá c’o teu pai pra longe. E me dêxa aqui”, dirá a menina-onça. “É isso mesmo o que você quer, Juma? Que eu vá embora?”, questionará o rapaz.

Jove até irá embora, mas logo retornará e decidirá ficar por um tempo na tapera. “O teu pai não vai gostar disso!”, dirá Mariana. “Diz pra ele que eu estou pedindo um tempo pra resolver essa situação”, responderá Jove. A mãe de Irma não vai gostar de ver o neto partindo, mas não terá como impedi-lo de ir atrás de sua amada.

No entanto, mais adiante, os dois vão voltar a brigar pelo local. Jove não vai durar muito tempo morando na tapera – além disso, quando Juma ficar grávida, o namorado e sua família vão fazer com que a menina-onça crie seu filho perto deles e não sozinha.

A tapera ainda resultará em mais brigas do casal, até que José Leôncio ameaçará derrubar a casa da menina caso ela se recuse a ficar na fazenda durante a gravidez.

