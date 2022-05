Que horas começa Pantanal hoje; Maria Bruaca descobrirá traição

Algumas quartas-feiras contam com uma programação diferenciada nas telinhas da Globo, como partidas de futebol, que às vezes podem atrapalhar as demais atrações do canal. Por isso é bom saber que horas começa Pantanal hoje (18), para ficar a par caso aconteçam mudanças na grade da emissora. Além disso, é bom dar aquela espiadinha nos spoilers dos próximos capítulos.

Que horas começa a novela Pantanal hoje na Globo (18)?

A novela Pantanal começa às 21 horas e 30 minutos hoje, quarta-feira, 18 de maio, segundo a programação oficial da TV Globo. O cronograma está disponível no site da própria emissora para consulta, mas pode sofrer alterações sem aviso prévio.

Ainda de acordo com as informações do canal, o folhetim ficará no ar até às 22h35, horário que será exibido o Cinema Especial. O filme escolhido para esta quarta-feira foi a nova versão de As Panteras, estrelado por Kristen Stewart, Naomi Scott e dirigido por Elizabeth Banks.

Para assistir ao vivo é só sintonizar sua televisão na TV Globo na hora que começa a novela Pantanal ou usar a aba “Agora na TV” da Globoplay por um celular, computador, tablet ou Smart TV para assistir de graça a programação em tempo real do canal.

Que horas começa Pantanal hoje e programação da semana

Quarta-feira (18): 21h30 até 22h35

Quinta-feira (19): 21h30 até 22h35

Sexta-feira (20): 21h30 até 22h35

Sábado (21): 21h25 até 22h30

O que vai acontecer no capítulo

Durante o capítulo de hoje de Pantanal, que começa às 21 horas e 30 minutos, Maria Bruaca vai finalmente descobrir a traição do marido. Segundo o resumo cedido pela Globo, a mulher vai ouvir uma conversa entre o esposo e a filha e então saberá que Tenório tem outra família.

Neste capítulo de quarta-feira, também haverá um embate entre Madeleine e Irma. A filha mais nova de Mariana e Antero confessará que já foi para a cama com José Leôncio, o que deixará Madeleine furiosa.

Tadeu vai se declarar para Guta, que o beijará, e José Leôncio ficará desconfiado do pai da moça. Juma vai se divertir ao ver o namorado tentando acertar um boi marruá. Irma vai surpreender Filó e José Leôncio com uma viagem sem aviso prévio ao pantanal e tentará seduzir o fazendeiro.

Tenório abriu a boca sem querer e chamou a esposa de Zuleika na cama antes da revelação – assista a partir de 2:40:

Madeleine passará por tragédia nos capítulos do fim de semana

Nos capítulos de sexta-feira e sábado, Madeleine vai passar por maus momentos e se despedirá da trama. A personagem vivida por Karine Teles vai morrer em um acidente de avião. A mãe de Jove estará a caminho do pantanal quando um tempo ruim será responsável pela queda da aeronave. O avião ficará desaparecido por algum tempo e uma semana depois os destroços serão encontrados.

José Leôncio irá até Irma e contará para a personagem de Camila Morgado que não há chances de Madeleine ter sobrevivido e Irma se culpará pela morte da irmã.

Na versão de 1990, Madeleine também morreu, pois a atriz Itala Nandi precisou deixar o folhetim. No roteiro, a morte da personagem não era prevista, ela ia sobreviver com a ajuda do velho do rio. Ao que tudo indica, a morte não será alterada na trama do remake de 2022.

