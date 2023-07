Que horas começa Terra e Paixão hoje, dia de futebol? (05/07)

A novela das nove será exibida mais cedo nesta quarta-feira, 5, devido a transmissão do futebol na Globo. A trama de Walcyr Carrasco começa mais cedo que o horário normal e também terá um capítulo mais curto. Veja que horas começa Terra e Paixão hoje.

Horário de Terra e Paixão hoje e resumo do capítulo

Terra e Paixão começa às 20h35, horário de Brasília, logo após o Jornal Nacional. O capítulo terá apenas 45 minutos de duração e será encerrado às 21h20. Em seguida, a Globo transmite a partida entre América-MG x Corinthians pelas quartas de final da Copa do Brasil.

No capítulo de hoje, Caio (Cauã Reymond) fará um escândalo ao descobrir que Daniel (Johnny Massaro) está namorando Aline (Barbara Reis). Revoltado, o primogênito decidirá abrir a caixa deixada por Cândida (Susana Vieira) e encontra uma foto de Irene (Glória Pires) vestindo uma roupa sensual.

Enquanto isso, Antônio (Tony Ramos) comunica a Daniel que ele só ficará com a sucessão depois que estiver casado. De olho na fortuna do pai, o rapaz acorda com Graça (Agatha Moreira) a data da cerimônia.

Já no núcleo de Anely (Tatá Werneck), a moça será obrigada por Lucinda (Débora Falabella) a ir em um jantar na casa de Tadeu (Claudio Gabriel), para o desespero da personagem. O marido de Gladys (Leona Cavalli) arma um plano para descobrir se ela é a mulher com quem ele conversa na web.

O capítulo termina com Caio convocando toda a família La Selva para uma reunião. O escândalo está armado - o primogênito acusará Daniel de traidor e contará para todo mundo que ele mantém um caso com Aline. "Eu tô ferido, machucado, pela traição do Daniel. Dói, dói aqui no meu peito... é uma dor que eu não consigo controlar. A vida toda eu te protegi, Daniel. Até mesmo sabendo a verdade, o maior segredo desta casa. Eu não contei pra não te machucar", dirá o personagem de Cauã Reymond.

O rapaz também mostra a foto de Irene vestindo roupas sensuais e expõe que a madrasta era prostituta antes de se casar com Antônio. "Sua mãe. Essa aí, a Irene... era prostituta!", continua.

Caio também vai expor que Irene teve um caso com Ademir (Charles Fricks) e que o produtor rural é o verdadeiro pai de Daniel, e não Antônio. "Tio, o Daniel é seu filho (...). Seu filho, sim... só que a Irene preferiu dizer que era do meu pai... porque era o irmão mais rico. A Cândida me contou tudo", revela.

Anely é dedurada por Cristian

Vai ser difícil Anely se safar de ser desmascarada durante o jantar com a família de Tadeu no capítulo de hoje de Terra e Paixão. Disposto a provar que a irmã de Lucinda é a Rainha Delícia, o gerente da cooperativa arma um plano.

Tadeu aparece no jantar com várias máscaras sexuais de dominatrix. Todos os convidados vão estranhar os itens trazidos pelo gerente, que explicará que ganhou os objetos de presente e não sabe muito bem o que fazer com eles. Além do constrangimento geral, Cristian (Felipe Melquiades) entregará a moça: "A tia tem uma máscara assim! (...) Eu vi no seu quarto."

Anely tenta disfarçar, mas Tadeu insiste que ela use uma das máscaras para que ele tenha certeza que ela é a Rainha Delícia. Nos últimos capítulos exibidos, o gerente e Enzo (Rafael Gualandi) estavam perseguindo a moça para provar sua identidade secreta.

