Quem é o cabeleireiro da novela Terra e Paixão: papel é de Igor Angelkorte

Interpretado pelo ator Igor Angelkorte, afastado do mundo das novelas desde 2018, Cacá de Assis é o cabeleireiro da novela Terra e Paixão e cuida do visual dos moradores da cidade de Nova Primavera. O profissional teve uma gafe com Petra (Debora Ozório) no dia do casamento da riquinha e promete causar no futuro da trama.

Cacá de Assis é o cabeleireiro da novela Terra e Paixão

Cacá de Assis, cabeleireiro da novela Terra e Paixão, tem se destacado na trama de Walcyr Carrasco nas últimas semanas. Além de ter um salão em que circulam várias fofocas da cidade de Nova Primavera, ele fez parte da caça ao tesouro que Luigi (Rainer Cadete) precisou realizar para ter o colar de Gladys (Leona Cavalli) de volta - Cacá foi dono da joia por um período e depois resolveu vendê-la, o que dificultou a vida do italiano.

Nos capítulos mais recentes da novela, Cacá foi o responsável por cuidar do visual de Petra no dia do casamento da herdeira dos La Selva. Sem papas na língua, o cabeleireiro da novela Terra e Paixão acabou falando demais e disse que Luigi amaria a jovem de qualquer jeito por conta de sua gorda conta bancária, mas logo voltou atrás na declaração. Apesar da gafe, o personagem fez bem seu trabalho e a mocinha ficou linda para a cerimônia.

Além disso, o personagem de Igor Angelkorte promete causar na novela de Walcyr Carrasco. Cacá acabará em muitas confusões ao longo da trama devido a uma mania pouco elogiável do rapaz: a de se envolver com suas clientes e por isso ter vários romances, o que poderão dificultar a trajetória do profissional de beleza.

Além dos affairs com as clientes, Cacá também sofrerá preconceito dos homens da cidade de Nova Primavera, por conta de seu interesse em moda, o jeito que se veste e se comporta, o que promete gerar conflitos.

Outros detalhes sobre o personagem de Igor Angelkorte ainda não foram revelados, mas sabe-se que ainda há muito de sua história para acontecer, a participação do ator na trama não será temporária e ele ficará no folhetim até o final. No Instagram, o famoso publicou uma foto ao lado do elenco de Terra e Paixão e escreveu "Bora até janeiro caraca", mês em que o folhetim está previsto para terminar.

Veja - Quem é o cantor da novela Terra e Paixão?

Quem é o ator Igor Angelkorte

Carioca de 35 anos de idade, o ator Igor Angelkorte foi revelado nas telinhas em Além do Horizonte (2013), sua primeira novela da carreira. Na história, ele chamou atenção ao interpretar um advogado promissor que trabalhava para o pai Thomaz (Alexandre Borges) e ficava indignado quando sua noiva Lili (Juliana Paiva) terminava tudo com ele.

Depois deste trabalho, ele logo assinou contrato com a emissora para outros projetos e apareceu em séries como Dupla Identidade (2014), Justiça (2016) e Nada Será como Antes (2016), além de novelas como Babilônia (2016), em que viveu Clóvis, melhor amigo de Norberto (Marcos Veras) e amante de Valeska (Juliana Alves).

A última novela de Igor Angelkorte foi O Outro Lado do Paraíso, trama em que esteve entre 2017 e 2018. Esta foi a primeira vez que ele trabalhou com o autor Walcyr Carrasco e interpretou o personagem Rafael, que era médico e se casava com Laura, papel de Bella Piero.

Mais de cinco anos após esta última novela, agora em 2023 ele se destaca como o cabeleireiro da novela Terra e Paixão. O folhetim estreou em maio e tem previsão de exibir mais de 220 capítulos.

Confira também - Erika de Vai na Fé: atriz Letícia Salles é filha de quem?

Igor Angelkorte tem namorada?

O ator Igor Angelkorte está solteiro no momento. Nos últimos meses, rumores de que ele estaria namorando com a colega de elenco Letícia Laranja - que vive Flor em Terra e Paixão - tomaram conta da internet, mas em entrevista para a coluna de Patrícia Kogut, do O Globo, no começo de junho, a atriz negou envolvimento com o ator. Letícia disse que as especulações "não faziam sentido" e que eles são apenas amigos.

Igor já teve relacionamentos com famosas que destacaram na mídia. Entre 2018 e 2019, ele namorou com a roteirista Sofia Maria e antes disso teve um relacionamento de dois anos com a atriz Camila Pitanga.

Leia também - Amaury Lorenzo: Ramiro da novela Terra e Paixão é solteiro?