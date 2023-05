Que horas começa Terra e Paixão hoje, dia de futebol? (24/05)

O capítulo desta quarta-feira, 24, de Terra e Paixão começa mais cedo devido ao futebol na Globo. A trama de Walcyr Carrasco vai ao ar logo após o Jornal Nacional em um horário diferenciado. Veja que horas começa Terra e Paixão hoje.

Horário da novela Terra e Paixão hoje

Terra e Paixão começa às 20h30, horário de Brasília. O capítulo terá apenas 45 minutos de duração e antecede a partida de futebol.

O capítulo será adiantado devido ao jogo entre Argentinos Juniors e Corinthians pela fase de grupos da Libertadores, que terá início a partir das 21h15. A programação da noite continua com o Segue o Jogo, às 22h30; Que História É Essa Porchat?, às 23h45; e o Jornal da Globo, às 00h30.

O horário da novela costuma sofrer alterações somente às quartas. Nos demais dias da semana, o folhetim segue com início marcado para às 21h20.

No capítulo desta quarta, Antônio (Tony Ramos) descobrirá que Luigi (Rainer Cadete) é uma farsa. O poderoso colocará o italiano contra a parede e afirmará que sabe que ele não é milionário coisa nenhuma, mas fará uma proposta ao genro.

O empresário promete dar dinheiro, um emprego e a mão de Petra em casamento caso ele consiga com que ela largue o vício em remédios tarja preta. Luigi aceitará a proposta do sogro, mas Petra e Irene (Glória Pires) ainda não saberão da verdade.

O capítulo também mostrará Luana (Valéria Barcellos) salvando Cândida (Susana Vieira) após Irene tentar matar a dona do bar sufocada com um travesseiro. Kelvin (Diego Martins) irá sugerir que a veterana não fique mais sozinha com a esposa de Antônio.

Já no núcleo principal, Caio (Cauã Reymond) incentivará Daniel (Johnny Massaro) a se declarar para a mulher que ele está apaixonado, sem saber que se trata de Aline (Barbara Reis).

Após a exibição na TV, o capítulo de hoje estará disponível para os assinantes do Globoplay.

