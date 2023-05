Qual o segredo de Irene em Terra e Paixão?

O segredo de Irene (Glória Pires) está prestes a ser revelado em Terra e Paixão. Cândida (Susana Vieira) é quem guarda o mistério envolvendo a esposa de Antônio (Tony Ramos), que não quer de jeito nenhum que os detalhes de seu passado sejam de conhecimento de seus filhos.

O que Irene esconde e Terra e Paixão?

O segredo é que Irene foi prostituta antes de se casar com o fazendeiro e enriquecer em Terra e Paixão. A madame também já teve um caso com Ademir (Charles Fricks), irmão de Antônio. As informações foram adiantadas pela jornalista Taty Bruzzi, do Na Telinha.

Na juventude, Irene era uma das mulheres que trabalhava no bordel retratado na novela. A personagem era fixa de Ademir, cliente do estabelecimento, até que conheceu Antônio, com quem se casou e enriqueceu.

Apesar de ter mantido esse segredo por muito tempo, o passado de Irene pode retornar à tona através de Cândida, que fica revoltada ao saber que Caio (Cauã Reymond) pode ser prejudicado na partilha da sucessão e herança de Antônio. A dona do bar ameaçará dizer a verdade, o que deixará a vilã desesperada. “Caio está no meu coração. Eu adorava a mãe dele, Agatha. Sofri muito quando ela partiu. Não vou admitir que você prejudique o Caio. Chamei para avisar”, diz a dona do bar.

Irene tentará matar Cândida, que já está com a saúde abalada, sufocando a mulher travesseiro. “Não vai contar nada, não vai dizer uma palavra. Vai se calar… para sempre”, diz enquanto ataca a personagem de Susana Vieira.

A veterana será salva por Luana (Valéria Barcellos), que escutará o ataque de tosses da patroa e irá até o quarto ver o que está acontecendo.

Cândida irá garantir que Caio tenha uma carta na manga caso Irene trame algo contra o enteado. Em cenas que vão ao ar em 30 de maio, terça-feira, a dona do bar vai entregar uma caixa para o rapaz usar contra a madrasta. Lá estão guardados fotos e cartas que provam que a esposa de Antônio foi prostituta no passado.

Mais adiante no folhetim, Cândida será assassinada. A identidade do criminoso ainda não será revelada ao público, e o mistério só deve ser resolvido mais adiante na trama.

Daniel e Petra são filhos de Antônio?

Com a revelação que Irene foi amante de Ademir, surge a teoria de que Daniel (Johnny Massaro) e Petra (Debora Ozório) podem não ser filhos de Antônio e sim do irmão do ricaço.

Se essa teoria se confirmar, isso significa que nenhum dos dois têm direito a sucessão do império da família La Selva. O único filho biológico do milionário seria Caio, que herdaria toda a fortuna sozinho.

O drama só deve ir ao mais mais adiante no folhetim, que ainda está no começo. Irene ainda deve causar mais reviravoltas na família La Selva, já que a madame vai se envolver com Luigi (Rainer Cadete), namorado de sua própria filha, ao se afastar do marido após a morte de um de seus filhos.

Os dois vão se juntar contra o ricaço para dar um golpe em Antônio, que descobrirá a armação e colocará a megera para fora de casa. A separação do casal vai dar início a uma vingança de Irene, que não vai aceitar voltar para uma vida de pobreza.

Também devem ser revelados mais mistérios sobre Agatha, mãe de Caio que morreu no parto. Apesar do protagonista não ter conhecido a matriarca, ela é assunto frequente na família La Selva e pode ter algum outro segredo envolvido na morte da primeira esposa de Antônio.

