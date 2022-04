Que horas é o jogo do Fluminense e Flamengo hoje e onde assistir 02/04

Fluminense e Flamengo disputam neste sábado, 2 de abril, o jogo de volta na grande final do Campeonato Carioca de 2022, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. No primeiro duelo, o Tricolor saiu na frente e venceu por 2 a 0, garantindo a vantagem. Mas que horas é o jogo do Fluminense e Flamengo hoje? Você confere a seguir.

Que horas é o jogo do Fluminense e Flamengo hoje

O jogo do Fluminense e Flamengo hoje vai começar às 18h horas pelo horário de Brasília. Esta é a segunda partida da final do Campeonato Carioca em 2022, realizada neste sábado, 2 de abril, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. No primeiro embate, o Tricolor saiu na frente e ganhou a vantagem por 2 a 0 com gols de Germán Cano.

O Fluminense fez a melhor campanha da Taça Guanabara, levantando o troféu ao fim da competição com 28 pontos, somando nove vitórias, um empate e uma derrota. Na semifinal, superou o Botafogo, mesmo perdendo no jogo de volta. Agora, sob o comando de Abel Braga, busca o segundo título no estadual.

Do outro lado, o português Paulo Sousa quer mostrar resultados enquanto dirige um dos melhores elencos de futebol do Brasil. Na Taça Guanabara, o time ficou em segundo lugar com 26 pontos, garantindo oito vitórias, dois empates e uma derrota. Depois, na semifinal, passou facilmente pelo Vasco.

Relembre como foi o primeiro jogo da final no vídeo a seguir.

Onde assistir o jogo do Fluminense e Flamengo hoje?

A final do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo será transmitida pela Record, Twitch e Cariocão Play ao vivo a partir das 18h, no horário de Brasília.

A emissora da Record vai transmitir a partida neste sábado para todos os estados do Brasil de graça. Basta sintonizar o canal, seja pela TV aberta ou operadoras por assinatura, e acompanhar.

O Cariocão Play, entretanto, é outra opção para quem gosta de assistir online. A plataforma está disponível no site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo por R$ 27,90 e R$49,90.

Por fim, os canais Casimiro, Flow e Ronaldo TV na plataforma Twitch também transmitem ao vivo o jogo deste sábado.

Informações do horário e onde assistir o jogo do Fluminense e Flamengo hoje

Data: 02/04/2022

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Record, Cariocão Play e Twitch (Casemiro, Flow e Ronaldo TV)

Programação da Record hoje – 02/04/2022

Confira a programação completa neste sábado, 2 de abril de 2022. Entretanto, a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado no país.

07:00 Brasil Caminhoneiro

07:35 Fala Brasil

10:30 Esporte Record

12:00 The Love School

13:00 Balanço Geral

15:00 Cine Aventura

16:45 Cidade Alerta

17:45 Futebol na Record

21:30 Reis

23:15 Tela Máxima – 7 segundos

01:00 Fala Que Eu Te Escuto

02:10 Palavra Amiga

03:10 Programação Universal

