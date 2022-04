Que horas é o jogo Palmeiras e São Paulo e onde ver a final do Paulistão

Palmeiras e São Paulo decidem neste domingo, 3 de abril, a final do Campeonato Paulista de 2022 no Allianz Parque, na capital paulista. No primeiro confronto, o Tricolor venceu por 3 a 1 o alviverde, garantindo a vantagem. Mas que horas é o jogo do Palmeiras e São Paulo hoje? Você confere logo abaixo no texto.

Que horas é o jogo Palmeiras e São Paulo hoje

O jogo do Palmeiras e São Paulo hoje vai começar às 16h horas da tarde, pelo horário de Brasília. A partida deste domingo é a segunda final do Campeonato Paulista de 2022.

Na última quarta-feira, o São Paulo venceu por 3 a 1, com dois gols de Calleri e um de Pablo Maia, enquanto Raphael Veiga descontou. Os dois vão decidir o título na casa do Verdão, no Allianz Parque.

Para chegar até aqui, o Palmeiras fez bonito em sua participação no Paulista. O elenco de Abel Ferreira terminou em primeiro lugar na fase de grupos, tendo a melhor campanha da competição. Foram 11 vitórias, 3 empates e 1 derrota, com vinte e dois gols marcados e apenas sete sofridos.

Do outro lado, Rogério Ceni comandou o seu plantel de jogadores até a final de maneira majestosa. Também em primeiro lugar, derrotou o São Bernardo e o Corinthians na fase eliminatórias, contabilizando ao todo 10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, com vinte e sete gols feitos e treze sofridos.

Hoje, é tudo ou nada para os dois.

Onde assistir o jogo do Palmeiras e São Paulo hoje?

O jogo entre Palmeiras e São Paulo na final do Campeonato Paulista vai passar na Record, Youtube, HBO Max, Estádio TNT, Premiere e Paulistão Play, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

A emissora da TV aberta transmite ao vivo para todos os estados do Brasil a disputa final entre os dois clubes paulistas no horário da tarde. A narração vai ser de Marco de Vargas com comentários de Muller.

Para quem prefere assistir online, o PlayPlus, streaming da Record, retransmite as imagens do jogo pelo site ou aplicativo com narração de Silvio Luiz. Já o canal do Paulistão no Youtube, também de graça, está disponível na plataforma de vídeos.

No streaming, a final do Paulistão será transmitido no HBO Max, Estádio TNT, Premiere e Paulistão Play, somente para assinantes de todo o Brasil.

Onde assistir: Record, Youtube, HBO Max, Estádio TNT, Premiere e Paulistão Play

Que horas é o jogo Palmeiras e São Paulo: 16h (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Árbitro: Raphael Claus

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon

Assistente 2: Neuza Ines Back

Assistente 4: Flávio Rodrigues de Souza

Assistente 5: Luiz Alberto Andrini Nogueira

Analista de Campo: Carlos Donizeti

Árbitro de Vídeo: Thiago Duarte Peixoto

AVAR: Herman Brumel

Observador de VAR: Silvia Regina de Oliveira

Quem tem mais títulos paulista São Paulo e Palmeiras?

O Palmeiras sai na frente quando o quesito é títulos paulista. Com 23 taças, o clube alviverde coleciona histórias e excelências no estadual mais querido do Brasil. Os dois já se enfrentaram 8 vezes em mata-mata, com o Tricolor tendo vantagem com os títulos de 1992 e 2021.

Entretanto, o São Paulo vem logo atrás com 22 taças, ou seja, se vencer a final deste domingo pode empatar na segunda posição pelo ranking de maiores campeões da história do torneio.

O primeiro troféu do alviverde foi em 1920, enquanto o último ganho foi em 2020, com a vitória. Do outro lado, o Tricolor é o atual campeão depois de superar o próprio Palmeiras na final de 2021, sob o comando de Hernan Crespo.

O troféu simbolizou muito mais do que um simples Paulistão. O título quebrou o jejum de oito anos sem conquistas na história.

Relembre a disputa de 2021 pelo Paulistão.

