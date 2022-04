Tem gol fora de casa no Paulistão 2022? Confira as regras

Palmeiras e São Paulo disputam a final do Campeonato Paulista em 2022. De um lado, um dos maiores campeões do torneio e, do outro, o atual campeão em busca de manter o seu legado no estadual. Realizada em dois jogos, fica a dúvida entre os torcedores se tem gol fora de casa no Paulistão 2022. Entenda a seguir o regulamento e como funciona.

Tem gol fora de casa no Paulistão 2022?

Gol fora de casa não é critério de desempate no Campeonato Paulista em 2022. Por isso, a equipe que acertar as redes do adversário jogando fora de sua casa não tem a vantagem. A marcação tanto dentro quanto fora vale o mesmo na competição paulista.

A única vantagem que existe na final do Paulistão é que o time com a melhor campanha vai realizar a primeira partida como visitante e a segunda como o mandante.

Dessa maneira, será campeão o time que somar mais pontos nos dois jogos. Se o resultado der empate, aí o maior saldo de gols entre as equipes vai ser utilizado como critério de desempate para definir o vencedor. Entretanto, se o empate persistir, aí a decisão do Paulistão vai para a disputa de pênaltis. Também não existe prorrogação.

O São Paulo venceu a primeira partida da final por 3 x 1. Para o tricolor, um empate ou uma simples vitória basta para ser campeão do Paulistão. Já para o alviverde, a questão é mais complexa. O Palmeiras precisa vencer com três gols ou mais para levantar o caneco, enquanto dois gols leva a disputa para os pênaltis.

Confira a seguir o trecho extraído do regulamento no Campeonato Paulista de 2022.

“Aplicam-se, no caso de igualdade por pontos ganhos na fase final da Competição, os critérios do caput deste artigo, até a alínea “b”, somente na fase em questão. Persistindo a igualdade a partida do returno será decidida através de disputa de penalidades desde a marca do ponto penal, conforme procedimento estabelecido nas regras do jogo de futebol, tal como definidas pela International Football Association Board – IFAB”.

Premiação do Campeonato Paulista

Além de levantar o troféu dourado e ganhar o título de campeão paulista, o time que vencer o Campeonato Paulista também leva para casa uma bolada em dinheiro como premiação.

De acordo com o portal Marketing Esportivo, o grande campeão vai embolsar o total de R$ 3.5 milhões, enquanto o segundo lugar garante apenas R$ 1.15 milhão.

O valor é o mesmo do ano passado, onde o São Paulo garantiu aos cofres por vencer o Palmeiras, que também ficou com o mesmo valor ao ser o segundo colocado do Paulistão 2021.

