Que horas estreia o filme da Barbie?

O filme da Barbie chega nos cinemas na próxima quinta-feira, 20 de julho, em todo do Brasil. Os ingressos para o longa-metragem protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling já estão sendo vendidos pela internet e a primeira sessão, a pré-estreia, será na madrugada da quarta para quinta-feira.

Quando estreia o novo filme da Barbie?

Barbie estreia às 00h01, na quinta-feira, 20 de julho, nos cinemas de todo o país. As primeiras sessões do filme no Brasil serão realizadas na madrugada, assim como costuma acontecer com grandes sucessos das telonas.

As demais sessões se estendem durante os outros dias. Para saber quais são os horários em que Barbie será exibido, consulte o site do cinema de sua preferência.

Os ingressos já estão sendo vendidos pelo site de Ingresso.com ou diretamente na rede de cinemas de cada cidade. Os preços variam conforme o dia escolhido, horário e categoria do ingresso.

Barbie tem sido considerado um dos filmes mais aguardados do ano. Dirigido por Greta Gerwig, mesma diretora de "Lady Bird" (2017), o longa-metragem mostra o mágico mundo das bonecas, a Barbieland. Até que a Barbie protagonista começa a se sentir diferente das outras e acredita que não se encaixar mais ali como antes.

Barbie decide ir embora e encarar uma aventura no mundo real. Quem se voluntaria para ir com ela é Ken (Ryan Gosling), que faz isso na tentativa de se reaproximar de sua amada. Juntos, eles descobrem que a verdadeira beleza está dentro de cada um.

O elenco também conta com a participação da cantora Dua Lipa, que interpreta a Barbie sereia. A britânica também está presente na trilha sonora do filme.

Até agora, Barbie tem sido bem aceito pela crítica especializada, que não poupou elogios ao elenco. Joseph Deckelmeier, do Screen Rant, afirmou que o filme "é engraçado, bombástico e muito esperto. Greta Gerwig mira alto e acerta. A performance de Margot Robbie é ótima e Ryan Gosling e Simu Liu são puro entretenimento. O elenco inteiro é brilhante".

Já Sharronda Williams, do Rotten Tomatoes, declarou que o filme é bastante divertido. "Ryan Gosling rouba a cena, entregando as melhores piadas enquanto e a performance singela de Margot Robbie vai tocar seu coração", escreveu.

Quais os combos dos cinemas para o filme?

Cinemas de todo o Brasil já anunciaram combos especiais que podem ser adquiridos por quem for assistir ao filme da Barbie. Além dos brindes colecionáveis, alguns deles até oferecem pipoca cor-de-rosa- para entrar na vibe do mundo mágico de Barbieland. Lembrando que os itens estão sujeitos à disponibilidade em cada sessão.

Cinemark

A rede oferece um copo personalizado da Barbie na compra do combo, que inclui um balde de pipoca, duas bebidas médias ou grandes e um pacote de bala. Além disso, o balde será inteiro cor-de-rosa e pode ser adquirido com ou sem o combo. Os valores variam entre R$ 78 e R$ 92.

Cinépolis

O Cinépolis também apostou na pipoca cor-de-rosa para o filme da Barbie, que vem em um balde com a logo do longa. O item estará disponível para a venda a partir do dia 20 de julho na rede. A rede também oferece o Max Combo, que inclui duas bebidas.

UCI

A rede UCI oferece um copo plástico personalizado de brinde para os consumidores que adquirirem o combo. O pacote inclui um balde de pipoca também em cor-de-rosa e um refrigerante.

Kinoplex

A rede Kinoplex apostou em um balde de pipoca colecionável personalizado e com glitter. De acordo com a publicação feita no Instagram, o cinema promete uma "pipoca bem Barbie", provavelmente em cor rosa assim como nas demais redes.

Cineflix

O Cineflix também aposta em um balde de pipoca colecionável na cor rosa e com bastante glitter. Os consumidores que optarem pelo combo também ganham um card colecionável holográfico exclusivo para os primeiros a chegar nas primeiras sessões.

Cinesystem

Já a Cinesystem também preparou um balde de pipocas especial para os espectadores. O balde é em formato de concha e tem uma alça, podendo ser utilizado como bolsa após o filme. O item é todo em rosa e tem a letra B estampada.

