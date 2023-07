Barbie Dreamhouse Experience: preço e horário da Casa da Barbie em SP

O circuito Barbie Dreamhouse Experience, chamada também de "Casa da Barbie", está funcionando São Paulo desde o dia 13 de julho, quinta-feira, e vai receber o público amante da boneca pelos próximos dois meses. O público vai viver uma experiência interativa e instagramável durante a visita que dura em média 40 minutos. Os ingressos já estão à venda.

+ MASP: conheça a história por trás do maior museu de São Paulo

+ Museu da Língua Portuguesa

Qual o valor do ingresso para a Casa da Barbie?

A Barbie Dreamhouse Experience está instalada no Shopping JK Iguatemi, na Vila Olímpia, entre 13 de julho a 10 de setembro de 2023, com preços entre R$ 25 e R$ 70. A exposição fica aberta de segunda a sexta, das 14h00 às 21h00, aos sábados das 10h00 às 21h00 e aos domingos, das 11h00 às 20h00.

Os ingressos estão sendo vendidos pelo site da Sympla. Há meia-entrada para pessoas que têm direito ao benefício, como estudantes e idosos, e crianças de até 12 meses não pagam ingresso. O espaço foi construído com total acessibilidade para pessoas com necessidades especiais.

A Casa da Barbie tem 650m² e 11 ambientes nos quais o público poderá explorar o lar da boneca mais icônica do mundo. Alguns dos destaques da exposição é um armário cheio de looks da loira, além do quarto, academia, salas, banheiro, cozinha e uma área externa.

Há também uma réplica do famoso trailer do filme, uma banheira cheia de bolinhas e um espelho perfeito para selfies. O público poderá se divertir com jogos, mesa de pebolim, parede de escalada e atividades que incluem danças com músicas da boneca. Todas as salas do projeto possuem atividades interativas como games e/ou lugares para fotos.

A visita tem duração média de 40 minutos. Ao final da experiência, o público também pode comprar lembrancinhas na loja e fazer uma parada no café temático operado pela Biscoitê.

São Paulo é a primeira cidade da América Latina a receber a casa da boneca. A experiência também vai passar pelo Iguatemi Campinas, no interior do estado, e em Porto Alegre (RS), no Shopping Praia de Belas.

Veja: O que é Barbiecore