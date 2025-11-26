Que horas sai a 5ª temporada de Stranger Things hoje

Que horas sai a 5ª temporada de Stranger Things hoje

Após três anos de espera, Stranger Things está de volta com a quinta e última temporada – e os fãs da popular série de ficção científica estão contando as horas para retornar a Hawkins. Os quatro primeiros episódios da 5ª temporada de “Stranger Things” estreiam na Netflix nesta quarta-feira, 26 de novembro. Os episódios restantes serão lançados no Natal e no Ano Novo. A 5ª temporada foi confirmada como a última da série.

Horário do lançamento de Stranger Things 2025

A primeira parte da 5ª temporada de “Stranger Things” estreia na quarta-feira, 26 de novembro, às 22h (horário de Brasília). O lançamento inclui os quatro primeiros episódios da 5ª temporada. Os três episódios seguintes estreiam em 25 de dezembro, às 22h (horário de Brasília), enquanto o episódio final estreia em 31 de dezembro, às 22h.

Estreias da 5ª temporada de Stranger Things no Brasil

Abaixo está a programação completa de lançamento dos episódios da quinta temporada de Stranger Things no Brasil, com os respectivos horários:

Episódios 1 a 4: Quinta-feira, 27 de novembro, às 22h

Episódios 5 a 7: Sexta-feira, 26 de novembro, às 22h

Episódio 8: Quinta-feira, 1 de novembro, às 22h

Como assistir à 5ª temporada de Stranger Things

Os quatro primeiros episódios da 5ª temporada de “Stranger Things” estreiam na quarta-feira, 26 de novembro, na Netflix. A série está disponível exclusivamente para streaming na Netflix.

Os espectadores precisam ter uma assinatura paga da Netflix para assistir à 5ª temporada de “Stranger Things”.

Essa é a duração dos quatro primeiros episódios, que serão lançados como volume 1. São eles:

‘Capítulo Um: A Rastejação’ – 1 hora e 8 minutos

‘Capítulo Dois: O Desaparecimento de Holly Wheeler’ – 54 minutos

‘Capítulo Três: A Armadilha de Turnbow’ – 1 hora e 6 minutos

‘Capítulo Quatro: Feiticeira’ – 1 hora e 23 minutos

‘Capítulo Cinco: O Racista Chocante’

‘Capítulo Seis: Fuga de Camazotz’

‘Capítulo Sete: A Ponte’

Elenco da 5ª temporada de ‘Stranger Things’

Confira quem retorna para a 5ª temporada de “Stranger Things”:

Winona Ryder (Joyce Byers)

David Harbour (Jim Hopper)

Millie Bobby Brown (Eleven)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

Noah Schnapp (Will Byers)

Sadie Sink (Max Mayfield)

Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

Charlie Heaton (Jonathan Byers)

Joe Keery (Steve Harrington)

Maya Hawke (Robin Buckley)

Priah Ferguson (Erica Sinclair)

Brett Gelman (Murray)

Jamie Campbell Bower (Vecna)

Cara Buono (Karen Wheeler)

Amybeth McNulty (Vickie)

Nell Fisher (Holly Wheeler)

Jake Connelly (Derek Turnbow)

Alex Breaux (Tenente Akers)

Linda Hamilton (Dra. Kay)

História de Stranger Things

A história começou lá em 2016, cresceu devagar e virou um dos maiores sucessos da plataforma. Nove anos depois, a série chega ao fim com aquela sensação clássica: faz tempo demais desde a última vez que vimos esses personagens. A quarta temporada saiu no meio de 2022, então é natural que muita gente esteja perdida sobre o que aconteceu até agora. Este guia ajuda a refrescar a memória.

O ano é 1983. Em Hawkins, Indiana, um grupo de garotos de 12 anos joga uma partida de Dungeons & Dragons. Depois do jogo, cada um vai para casa — menos Will Byers (Noah Schnapp), que desaparece misteriosamente no caminho.

Ao mesmo tempo, um incidente no laboratório da cidade permite a fuga de Eleven (Millie Bobby Brown), uma garota com poderes telecinéticos, praticamente sem contato com o mundo exterior e com uma tatuagem “011” no braço. Ela acaba sendo encontrada por Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin), que percebem que ela pode ajudar a encontrar Will.

Joyce (Winona Ryder), mãe de Will, só percebe o sumiço na manhã seguinte. A partir daí, ela mergulha numa busca desesperada, enquanto o chefe de polícia Jim Hopper (David Harbour) tenta juntar as peças dessa história cheia de buracos.

Sim. A investigação leva Hopper e Joyce ao Mundo Invertido, uma espécie de realidade paralela grotesca que se conecta ao nosso mundo por portais. Enquanto isso, uma criatura conhecida pelos garotos como Demogorgon — nome tirado do RPG — aterroriza a cidade.

Eleven consegue se comunicar com Will preso nesse outro plano. No final, Joyce e Hopper o resgatam, enquanto Eleven enfrenta o Demogorgon e desaparece.

É um reflexo distorcido da nossa realidade, cheio de organismos estranhos e um clima de morte constante. A grande questão — se ele foi criado após experimentos humanos ou sempre existiu — fica para a nova temporada. O que sabemos é que Eleven abriu o primeiro portal em 1979, quando mandou Henry Creel (Vecna) para lá.

Segunda temporada: Eleven volta?

Volta, sim. Depois de desaparecer, ela acabou novamente no Mundo Invertido e, ao sair, foi acolhida por Hopper, que passou a escondê-la do laboratório. Ela vive sua própria jornada, mas se reúne ao grupo no fim da temporada.

É também aqui que descobrimos a origem de seus poderes: sua mãe, Terry, participou do Projeto MKUltra enquanto estava grávida, o que afetou Eleven. Após nascer, ela foi tomada pelo Dr. Brenner (Matthew Modine) e criada no laboratório com outras crianças — incluindo Kali, a “Oito”.

Também vemos Will traumatizado e possuído pelo Devorador de Mentes, um monstro ainda maior do Mundo Invertido. E Dustin encontra um girino fofo que vira… um Demogorgon. Normal.

Terceira temporada: shopping novo e caos soviético

Max (Sadie Sink) entra de vez no grupo, se aproxima de Eleven, e Hawkins ganha o shopping Starcourt — cenário da grande batalha final. A União Soviética tenta acessar o Mundo Invertido do jeito mais desastrado possível. O Devorador de Mentes volta ainda mais perigoso, agora mirando Eleven.

No embate final, o monstro é derrotado, mas Hopper é dado como morto e Eleven perde seus poderes. Ela se muda com os Byers, longe de Hawkins, tentando recomeçar.

Os adolescentes crescem, e os dramas amorosos crescem junto. Mike e Eleven vivem um namoro cheio de idas e vindas. Lucas e Max têm sua relação turbulenta. Dustin arruma uma namorada à distância, Suzie. E Nancy vive seu eterno triângulo entre Jonathan e Steve (o “Cabelo Bom”).

A série também aprofunda outras descobertas: Robin (Maya Hawke) se assume lésbica para Steve, e a 4ª temporada praticamente confirma que Will é gay e sente algo por Mike.

A peça final do quebra-cabeça aparece na 4ª temporada. Nos anos 1970, Eleven conheceu Henry Creel, um dos primeiros experimentos do Dr. Brenner — o número “001”. Ele convenceu Eleven a remover um dispositivo de contenção, e, uma vez livre, matou praticamente todo mundo no laboratório. Eleven conseguiu bani-lo para o Mundo Invertido, onde ele se transformou em Vecna, grande vilão da série.

A revelação: ele estava por trás do Devorador de Mentes e de outros eventos desde a 1ª temporada.

As mortes e o trauma da 4ª temporada

A temporada traz a chegada de Eddie Munson (Joseph Quinn), líder do Clube do Inferno e um dos personagens mais queridos da série. Ele se sacrifica numa batalha épica ao som de um solo de guitarra antológico para tentar parar Vecna.

Max é atacada pelo vilão e chega a morrer — mas Eleven a revive. Mesmo assim, Max termina em coma.

Sim, e de um jeito surreal: preso na Rússia, lutando contra Demogorgons. Joyce e Murray conseguem resgatá-lo, e o casal finalmente tem seu tão esperado momento romântico.

O que sobra para a 5ª temporada?

Apesar das pequenas vitórias, Hawkins termina devastada por um terremoto que revela o pior: o Mundo Invertido está se espalhando para o nosso mundo.

Eleven volta a ser alvo do governo, que a responsabiliza pelos eventos sobrenaturais desde 1983. Vecna está ferido, mas longe de ser eliminado. E o grupo se prepara para o confronto final.

A temporada que chega agora fecha tudo isso — e promete ser o teste definitivo para Hawkins e seus heróis.