Que horas sai a 5ª temporada de Stranger Things hoje
Veja como assistir ao episódio completo
Após três anos de espera, Stranger Things está de volta com a quinta e última temporada – e os fãs da popular série de ficção científica estão contando as horas para retornar a Hawkins. Os quatro primeiros episódios da 5ª temporada de “Stranger Things” estreiam na Netflix nesta quarta-feira, 26 de novembro. Os episódios restantes serão lançados no Natal e no Ano Novo. A 5ª temporada foi confirmada como a última da série.
Horário do lançamento de Stranger Things 2025
A primeira parte da 5ª temporada de “Stranger Things” estreia na quarta-feira, 26 de novembro, às 22h (horário de Brasília). O lançamento inclui os quatro primeiros episódios da 5ª temporada. Os três episódios seguintes estreiam em 25 de dezembro, às 22h (horário de Brasília), enquanto o episódio final estreia em 31 de dezembro, às 22h.
Estreias da 5ª temporada de Stranger Things no Brasil
Abaixo está a programação completa de lançamento dos episódios da quinta temporada de Stranger Things no Brasil, com os respectivos horários:
- Episódios 1 a 4: Quinta-feira, 27 de novembro, às 22h
- Episódios 5 a 7: Sexta-feira, 26 de novembro, às 22h
- Episódio 8: Quinta-feira, 1 de novembro, às 22h
Como assistir à 5ª temporada de Stranger Things
Os quatro primeiros episódios da 5ª temporada de “Stranger Things” estreiam na quarta-feira, 26 de novembro, na Netflix. A série está disponível exclusivamente para streaming na Netflix.
Os espectadores precisam ter uma assinatura paga da Netflix para assistir à 5ª temporada de “Stranger Things”.
Essa é a duração dos quatro primeiros episódios, que serão lançados como volume 1. São eles:
‘Capítulo Um: A Rastejação’ – 1 hora e 8 minutos
‘Capítulo Dois: O Desaparecimento de Holly Wheeler’ – 54 minutos
‘Capítulo Três: A Armadilha de Turnbow’ – 1 hora e 6 minutos
‘Capítulo Quatro: Feiticeira’ – 1 hora e 23 minutos
‘Capítulo Cinco: O Racista Chocante’
‘Capítulo Seis: Fuga de Camazotz’
‘Capítulo Sete: A Ponte’
Elenco da 5ª temporada de ‘Stranger Things’
Confira quem retorna para a 5ª temporada de “Stranger Things”:
- Winona Ryder (Joyce Byers)
- David Harbour (Jim Hopper)
- Millie Bobby Brown (Eleven)
- Finn Wolfhard (Mike Wheeler)
- Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)
- Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)
- Noah Schnapp (Will Byers)
- Sadie Sink (Max Mayfield)
- Natalia Dyer (Nancy Wheeler)
- Charlie Heaton (Jonathan Byers)
- Joe Keery (Steve Harrington)
- Maya Hawke (Robin Buckley)
- Priah Ferguson (Erica Sinclair)
- Brett Gelman (Murray)
- Jamie Campbell Bower (Vecna)
- Cara Buono (Karen Wheeler)
- Amybeth McNulty (Vickie)
- Nell Fisher (Holly Wheeler)
- Jake Connelly (Derek Turnbow)
- Alex Breaux (Tenente Akers)
- Linda Hamilton (Dra. Kay)
História de Stranger Things
A história começou lá em 2016, cresceu devagar e virou um dos maiores sucessos da plataforma. Nove anos depois, a série chega ao fim com aquela sensação clássica: faz tempo demais desde a última vez que vimos esses personagens. A quarta temporada saiu no meio de 2022, então é natural que muita gente esteja perdida sobre o que aconteceu até agora. Este guia ajuda a refrescar a memória.
O ano é 1983. Em Hawkins, Indiana, um grupo de garotos de 12 anos joga uma partida de Dungeons & Dragons. Depois do jogo, cada um vai para casa — menos Will Byers (Noah Schnapp), que desaparece misteriosamente no caminho.
Ao mesmo tempo, um incidente no laboratório da cidade permite a fuga de Eleven (Millie Bobby Brown), uma garota com poderes telecinéticos, praticamente sem contato com o mundo exterior e com uma tatuagem “011” no braço. Ela acaba sendo encontrada por Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin), que percebem que ela pode ajudar a encontrar Will.
Joyce (Winona Ryder), mãe de Will, só percebe o sumiço na manhã seguinte. A partir daí, ela mergulha numa busca desesperada, enquanto o chefe de polícia Jim Hopper (David Harbour) tenta juntar as peças dessa história cheia de buracos.
Sim. A investigação leva Hopper e Joyce ao Mundo Invertido, uma espécie de realidade paralela grotesca que se conecta ao nosso mundo por portais. Enquanto isso, uma criatura conhecida pelos garotos como Demogorgon — nome tirado do RPG — aterroriza a cidade.
Eleven consegue se comunicar com Will preso nesse outro plano. No final, Joyce e Hopper o resgatam, enquanto Eleven enfrenta o Demogorgon e desaparece.
É um reflexo distorcido da nossa realidade, cheio de organismos estranhos e um clima de morte constante. A grande questão — se ele foi criado após experimentos humanos ou sempre existiu — fica para a nova temporada. O que sabemos é que Eleven abriu o primeiro portal em 1979, quando mandou Henry Creel (Vecna) para lá.
Segunda temporada: Eleven volta?
Volta, sim. Depois de desaparecer, ela acabou novamente no Mundo Invertido e, ao sair, foi acolhida por Hopper, que passou a escondê-la do laboratório. Ela vive sua própria jornada, mas se reúne ao grupo no fim da temporada.
É também aqui que descobrimos a origem de seus poderes: sua mãe, Terry, participou do Projeto MKUltra enquanto estava grávida, o que afetou Eleven. Após nascer, ela foi tomada pelo Dr. Brenner (Matthew Modine) e criada no laboratório com outras crianças — incluindo Kali, a “Oito”.
Também vemos Will traumatizado e possuído pelo Devorador de Mentes, um monstro ainda maior do Mundo Invertido. E Dustin encontra um girino fofo que vira… um Demogorgon. Normal.
Terceira temporada: shopping novo e caos soviético
Max (Sadie Sink) entra de vez no grupo, se aproxima de Eleven, e Hawkins ganha o shopping Starcourt — cenário da grande batalha final. A União Soviética tenta acessar o Mundo Invertido do jeito mais desastrado possível. O Devorador de Mentes volta ainda mais perigoso, agora mirando Eleven.
No embate final, o monstro é derrotado, mas Hopper é dado como morto e Eleven perde seus poderes. Ela se muda com os Byers, longe de Hawkins, tentando recomeçar.
Os adolescentes crescem, e os dramas amorosos crescem junto. Mike e Eleven vivem um namoro cheio de idas e vindas. Lucas e Max têm sua relação turbulenta. Dustin arruma uma namorada à distância, Suzie. E Nancy vive seu eterno triângulo entre Jonathan e Steve (o “Cabelo Bom”).
A série também aprofunda outras descobertas: Robin (Maya Hawke) se assume lésbica para Steve, e a 4ª temporada praticamente confirma que Will é gay e sente algo por Mike.
A peça final do quebra-cabeça aparece na 4ª temporada. Nos anos 1970, Eleven conheceu Henry Creel, um dos primeiros experimentos do Dr. Brenner — o número “001”. Ele convenceu Eleven a remover um dispositivo de contenção, e, uma vez livre, matou praticamente todo mundo no laboratório. Eleven conseguiu bani-lo para o Mundo Invertido, onde ele se transformou em Vecna, grande vilão da série.
A revelação: ele estava por trás do Devorador de Mentes e de outros eventos desde a 1ª temporada.
As mortes e o trauma da 4ª temporada
A temporada traz a chegada de Eddie Munson (Joseph Quinn), líder do Clube do Inferno e um dos personagens mais queridos da série. Ele se sacrifica numa batalha épica ao som de um solo de guitarra antológico para tentar parar Vecna.
Max é atacada pelo vilão e chega a morrer — mas Eleven a revive. Mesmo assim, Max termina em coma.
Sim, e de um jeito surreal: preso na Rússia, lutando contra Demogorgons. Joyce e Murray conseguem resgatá-lo, e o casal finalmente tem seu tão esperado momento romântico.
O que sobra para a 5ª temporada?
Apesar das pequenas vitórias, Hawkins termina devastada por um terremoto que revela o pior: o Mundo Invertido está se espalhando para o nosso mundo.
Eleven volta a ser alvo do governo, que a responsabiliza pelos eventos sobrenaturais desde 1983. Vecna está ferido, mas longe de ser eliminado. E o grupo se prepara para o confronto final.
A temporada que chega agora fecha tudo isso — e promete ser o teste definitivo para Hawkins e seus heróis.