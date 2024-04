Que horas vai começar o linha direta 2024 hoje, dia 18 de abril

O Linha Direta está de volta em 2024 e estreia nesta quinta-feira, 18 de abril, com a história de Beatriz, uma criança de 7 anos que foi morta a facadas durante formatura da irmã em Petrolina, Pernambuco, no final de 2015.

Horário e como assistir a estreia do Linha Direta na Globo

O Linha Direta está marcado para começar às 23h10 na TV Globo, depois da exibição da sérieOs Outros. O episódio comandado por Pedro Bial terá 1 hora e 10 minutos de duração ar e terminará por volta da 00h20, quando cede espaço para o Jornal da Globo.

A exibição pode ser acompanhada de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros. Caso prefira ver online, você pode assistir ao programa ao vivo pela aba Agora na TV da Globoplay, que transmite a programação em tempo real da emissora sem cobrar nada por isso. A única obrigatoriedade é ter um cadastro gratuito no site.

1 - Acesse a Globoplay no endereço https://globoplay.globo.com/ e clique em "entrar" na aba lateral direita. Uma página de login será aberta, em seguida clique em "Não tem conta? Cadastre-se";

2 - Informe no formulário o seu nome completo, e-mail, senha que usará no site, gênero, país, cidade e estado em que mora; Finalize o cadastro ao selecionar a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e depois o botão "cadastrar";

3 - Por último, acesse novamente a plataforma no horário do Linha Direta, desta vez com o login que acabou de criar, e clique em "agora na TV" na aba superior do site.

