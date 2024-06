Que horas vai ser a luta do Anderson Silva na Globo?

Anderson está de volta ao ringue e vai enfrentar seu grande rival Chael Sonnen neste sábado, 15 de junho. Essa será a última luta do Spider, em evento na cidade de São Paulo, com direito a transmissão na TV Globo.

Horário da luta do Anderson Silva no sábado

A Globo transmite a luta do Anderson Silva neste sábado, logo após o Altas Horas, às 00h15 (horário de Brasília). O Canal Combate transmite ao vivo todas as disputas da noite.

Horários das lutas

22h - Bia Mesquita x Jojo Ramos (MMA)

22h37 - Kalyl Silva x Paulo Roberto (boxe)

23h12 - Hebert Conceição x Esquiva Falcão (boxe)

0h15 - Anderson Silva x Chael Sonnen (boxe)

Esta será a última luta de Anderson Silva?

Anderson Silva anunciou que esta provavelmente será sua despedida do esporte. Portanto, é a última chance de assistir Spider, e quem melhor para encerrar sua carreira do que Chael Sonnen?

Ainda no UFC, Anderson Silva lutou duas vezes com Chael Sonnen, vencendo-o nas duas ocasiões. A maioria das pessoas concorda que Chael deu a Sonnen uma de suas lutas mais competitivas de todos os tempos. Em muitos aspectos, Sonnen teve muito azar em não conseguir a vitória sobre Silva e tem sido uma pedra no sapato do Bad Guy desde então.

Agora, 12 anos depois, Chael espera se vingar no ringue de boxe. O único problema real é que Silva tem sido mais ativo e sempre melhor em pé. Poderia ser uma noite difícil para Chael.

O brasileiro é o grande favorito para vencer esta luta. A maioria dos fãs e especialistas concordam que Silva será demais para Chael em pé, e sem wrestling para voltar à luta deve ser uma vitória fácil para o Spider.