Que novela fez Alanis Guillén? Atriz será Juma em Pantanal

Alanis Guillén, de 23 anos, fará o papel de Juma da nova versão de Pantanal reamke e já tem estampado algumas imagens de divulgação do aguardado folhetim. Por ser uma das personagens mais marcantes da trama, a jovem tem chamado a atenção do público. Que novela já fez Alanis Guillén? Para quem acompanha as produções da Globo, o rosto dela pode ser familiar.

Que novela já fez Alanis Guillén?

O rosto de Alanis Guillén já apareceu nas novelas da Globo antes. A atuou em Malhação - Toda Forma de Amar, temporada da novela jovem que foi ao ar de maio de 2019 a maio de 2020. A atriz interpretou a protagonista Rita, que teve a filha, Nina, retirada de seus braços logo após nascer. A moça acreditava que a menina estava morta, mas acaba descobrindo que a filha está viva e foi adotada pelo casal Lígia (Paloma Duarte) e Joaquim (Joaquim Lopes).

Com a descoberta, ela parte para Duque de Caxias (RJ) para ir atrás da criança. Lá ela é acolhida por Carla (Mariana Santos) e os filhos Raíssa (Dora de Assis) e Thiago (Danilo Maia). A personagem que Alanis Guillén fez na novela então consegue chegar até Nina e batalha para conseguir a filha de volta.

Durante este processo, ela acaba se aproximando de Filipe (Pedro Novaes), o filho adulto do casal que adotou Nina, e começa um romance com o rapaz.

Alanis Guillén não fez nenhuma outra novela depois que encerrou sua participação em Malhação. Rita foi sua primeira personagem nas telinhas; antes a moça se dedicava ao teatro e trabalhava com comerciais de TV desde que tinha 3 anos de idade.

Quando estreia o remake de Pantanal?

A TV Globo bateu o martelo e a novela Pantanal chega às telinhas no dia 14 de março de 2022, segunda-feira. O folhetim é assinado por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor da versão original da novela, e vai substituir Um Lugar ao Sol na faixa das 21h.

Um Lugar ao Sol vai ficar no ar com capítulos inéditos até o dia 11 de março de 2022, sexta-feira, e terá o último capítulo reprisado no sábado, dia 12 de março.

