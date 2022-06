Quem colocou fogo no Pantanal novela 2022? Velho do Rio sofre

Quem colocou fogo no Pantanal novela 2022? Velho do Rio sofre

Cenas impactantes das matas pegando fogo chamaram a atenção do público noveleiro nos capítulos recentes do folhetim das 21h da TV Globo. O Velho do Rio tentou impedir uma catástrofe, mas já era tarde demais e muitos animais sofreram as consequências das ações humanas. Com certeza o público quer saber quem colocou fogo no Pantanal novela para que os responsáveis sejam punidos nos próximos capítulos.

Quem colocou fogo no Pantanal novela remake da TV Globo?

Um fazendeiro da região e seus capangas colocaram fogo nas matas da novela, de acordo com informações do resumo semanal cedido pela Globo. Porém, não há maiores detalhes sobre os vilões. Não se sabe por enquanto se eles terão nomes e darão às caras no folhetim durante os próximos capítulos.

No resumo é indicado que o Velho do Rio tentará punir os responsáveis pela tragédia, mas não é revelado se a entidade terá êxito na missão e os vilões pagarão por seus crimes contra o meio ambiente.

Quem acompanhou o capítulo que apresentou as cenas do fogo, viu o sofrimento do velho do rio, que tentou conter as chamas. O guardião ficou desesperado com o acontecimento e lamentou todas as perdas que aconteceriam com a queimada.

Quando as chamas finalmente foram apagadas, a entidade apareceu em seu formato de sucuri, agonizando entre o terreno recém-queimado, próximo a outros animais que foram vítimas da situação.

Cenas reais

Quem achou as cenas da novela muito realistas, não está errado em pensar que as imagens vão além da ficção. As cenas do velho do rio em meio ao fogo foram gravadas especialmente para o folhetim, mas as imagens do fogo no pantanal e bombeiros na luta para apagar as chamas são reais das queimadas que atingiram o pantanal em 2020 e destruíram uma parte do bioma.

O Biólogo, professor da UECE (Universidade Estadual do Ceará) e orientador da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) Hugo Fernandes contou em sua conta oficial do Twitter que as cenas usadas na novela foram reais e que ele esteve no local na época da tragédia.

“Essas cenas de fogo que vocês estão vendo agora no Pantanal são do Lawrence Wahba, Bruna Luchese, Ernane Junior e Cesar Leite. Eu estava lá em algumas cenas. Mas não era novela. É tudo real. E ainda dói”, escreveu o acadêmico.

O diretor, roteirista, apresentador e fotógrafo Michel Coeli também revelou na rede social que algumas das imagens apresentadas no folhetim são suas. “Hoje a novela Pantanal exibiu várias cenas do bioma sendo queimado, algumas das imagens são minhas, do meu filme que em breve será lançado. Feliz por contribuir com a novela e poder ajudar contar essa história que foi e é muito dramática”, comentou.

Velho do Rio fugirá de Centro de Reabilitação

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, o Velho do Rio irá parar em um Centro de Reabilitação de Animais. A entidade terá sido resgatada pelos responsáveis da organização em sua forma de sucuri após o fim do fogo. De acordo com os resumos da Globo, o guardião irá fugir do Centro, mesmo ainda debilitado, e procurará por Juma.

O Velho do Rio irá se abrigar na tapera e pedirá pelo socorro da jovem. Quando se recuperar de seus ferimentos e voltar ao formato de homem, o velho do rio irá dizer para a filha de Maria Marruá que ela o trouxe de volta à vida. Após passado o susto da quase morte da entidade, os dois terão uma conversa séria sobre o futuro da garota.

Reveja o momento de desespero do guardião quando encontrou as matas em chamas na novela:

Leia também

Filhos de Almir Sater em Pantanal 2022: quem aparece na novela?

Guta e Tadeu Pantanal 1990: como foi a história na 1ª versão