Guta e Tadeu Pantanal 1990: como foi a história na 1ª versão

A história de Guta e Tadeu Pantanal 1990 foi bem parecida com a que está sendo mostrada no remake da novela. O peão fica apaixonado pela filha de Tenório e os dois até se envolvem, mas o relacionamento não vai vingar. Os personagens vão ter finais felizes com outras pessoas.

O que aconteceu com Guta e Tadeu Pantanal 1990?

Guta e Tadeu Pantanal 1990 foram interpretados por Luciene Adami e Marcos Palmeira. O filho de Filó, na época interpretada por Jussara Freire, se apaixona pela garota assim que ela chega na fazenda de Tenório (Antônio Petrin/Murilo Benício), mas primeiro ela se envolve com Jove (Marcos Winter/Jesuíta Barbosa) e também fica na mira de Alcides (Ângelo Antônio/Juliano Cazarré).

Juntos, os dois tomam banho de rio, assim como no remake, mas Guta era muito mais provocativa. Em uma das cenas, o peão ameaça ir embora do local e a jovem faz ele voltar para ela de joelhos ou nunca mais vai vê-la. Ela também pede para ele beijar a areia. “Pra que isso?”, questiona Tadeu. “Porque eu tô mandando”. O peão cede às brincadeiras da namorada e faz o que ela pede.

Em outras cenas, Guta também deixa claro que é ela quem manda no relacionamento. Os dois só se encontram quando ela está com vontade. Tadeu até pergunta quando eles vão se ver de novo, mas ela, para provocá-lo, diz que não sabe.

Mas assim como está sendo exibido no remake da Globo, os dois não vão ficar juntos até o final. Além das diferenças sociais e culturais entre eles, ainda há a pressão de Tenório para que a filha se case com o herdeiro de José Leôncio (Cláudio Marzo/Marcos Palmeira) para que possa ficar com parte do dinheiro do rei do gado.

Guta não concorda em se casar sem amor e menos ainda por dinheiro. Além disso, desde 1990, ela já era uma moça com ideais feministas e entrava em conflito com os pensamentos machistas de seu pai e de Tadeu.

Casamento Marcelo e Guta em Pantanal 1990

Se Bruno Luperi seguir o mesmo roteiro da versão original da novela, Guta irá se casar com Marcelo (Tarcísio Filho/Lucas Leto) nos capítulos finais da trama.

Depois da desilusão amorosa com Tadeu, ela pensará em ir embora da região pantaneira, mas muda de ideia quando Marcelo chega para morar na fazenda do pai.

A história de Guta e Marcelo recomeça a partir daí. Os jovens, que já haviam se conhecido antes e se apaixonaram, começam a ficar cada vez mais próximos, apesar de serem teoricamente meios-irmãos. Ao longo da trama, a jovem engravida do rapaz e pensa em fugir para conseguir ter o bebê longe de julgamentos.

Zuleica (Rosamaria Murtinho/Aline Borges) se vê obrigada a contar seu segredo diante da gravidez de Guta. Ela revela que Marcelo, na verdade, não é filho de Tenório, mas de outra relação. Ou seja, Guta e Marcelo não são meios-irmãos como acreditavam.

Nos capítulos finais da trama, Guta e Marcelo se casam em uma cerimônia surpresa na fazenda de José Leôncio – a jovem dá à luz ao seu filho, que é batizado por Filó (Jussara Freire/Dira Paes).

Tadeu se casa com Zefa (Giovanna Gold/Paula Barbosa) na mesma cerimônia.

Namoro de Guta e Marcelo na novela Pantanal causa tragédia

Mas antes do casal descobrir que não possui nenhum parentesco, o namoro dos dois vai causar uma tragédia. Isso porque Roberto (Eduardo Cardoso/Cauê Campos) vai ver os dois pombinhos juntos e ficará revoltado com o relacionamento, por acreditar que os dois são meios-irmãos.

Ele sairá sozinho de barco pelo Pantanal para esfriar a cabeça, mas será morto por uma sucuri durante o caminho, para o desespero de seus pais.

