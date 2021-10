Asenate é uma das protagonistas de Gênesis, novela da Record. A personagem é interpretada por Letícia Almeida, que já esteve em outras novelas da emissora e da Globo. Ela também é conhecida por ter se envolvido em uma polêmica com a família Poncio. Afinal, quem é a atriz que faz Asenate na novela Gênesis?

Quem é a atriz que faz Asenate na novela Gênesis?

Letícia Almeida é modelo, atriz e influenciadora. Seu primeiro trabalho em novelas foi em 2014, no folhetim Meu Pedacinho de Chão, escrito por Luiz Fernando Carvalho. Na trama, ela interpretou a vilã Rosinha.

A atriz também fez uma participação em Amor Sem Igual, da Record. Atualmente, ela dá vida à Asenate em Gênesis, uma jovem egípcia de personalidade forte. A personagem é a esposa de José (Juliano Laham).

A influenciadora repercutiu amplamente na internet enquanto namorava Saulo Poncio. Em fevereiro de 2018, Letícia deu luz à Maria Madalena, que seria primeira filha do casal. Porém, em agosto do mesmo ano, o cantor veio público dizer que ele não era o pai biológico da criança.

Após a realização de um teste de DNA, foi comprovado que a bebê na verdade é filha de Jonathan Couto, que é casado com Sarah Poncio, irmã de Saulo.

Após o rompimento com Saulo, a atriz teve mais uma filha, Maria Teresa, fruto de seu relacionamento com Bruno Daltro, de quem se separou em 2021.

Que horas começa a novela?

Gênesis é exibida de segunda a sábado, na faixa das 21h, na Record. Porém, apenas os capítulos da semana são inéditos. No fim de semana a emissora reexibe os melhores momentos dos últimos episódios.

Para assistir, basta sintonizar no canal aberto da Record, no horário indicado. Também é possível acompanhar a produção pelo computador, tablet ou celular através do PlayPlus, plataforma de streaming da emissora. Para ter acesso ao sinal ao vivo da Record, é necessário fazer um cadastro gratuito.

Após sete fases, Gênesis deve terminar na primeira quinzena de novembro, de acordo com o Notícias da TV.