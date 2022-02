Quem é a atriz que recusou papel em Uma Linda Mulher

Sucesso dos anos 1990 e uma das comédias românticas mais amadas do cinema, Uma Linda Mulher levou o nome de Julia Roberts ao estrelato. Porém, a atriz não era a primeira opção para o papel da garota de programa Vivian Ward. Molly Ringwald era a favorita na escalação, mas a atriz recusou Uma Linda Mulher.

Molly Ringwald foi a atriz que recusou papel em Uma Linda Mulher

Molly Ringwald é atriz desde os 12 anos de idade e fez muito sucesso nos 1980. Na época que Uma Linda Mulher estava em fase de produção, o nome de Molly era cobiçado em Hollywodd, a famosa estrelou três clássicos do aclamado diretor e roteirista John Hughes, Clube dos Cinco (1985), Gatinhas e Gatões (1984) e A Garota de Rosa Shocking (1986).

Molly Ringwald era a principal escolha para a personagem principal de Uma Linda Mulher, Vivian, mas a atriz não gostou do projeto e recusou. Segundo o El País, foi oferecido para Molly a primeira versão do roteiro do longa metragem, que não era nada romântico e bastante sombrio, e a artista o teria considerado “degradante”.

A atriz que recusou Uma Linda Mulher começou a carreira na série Arnold, ela interpretou Molly Parker em dois episódios, um exibido em 1979 e outro em 1980. Ao longo do anos, Molly foi somando mais trabalhos no currículo, até que ficou famosa como umas das queridinhas do país, quando estrelou as obras de John Hughes.

Depois disso, a atriz não conseguiu o mesmo nível de fama com seus trabalhos na fase adulta, ela atuou em mais filmes e séries nos anos seguintes, mas não emplacou grandes sucessos ou chegou a ser indicada a grandes prêmios como Julia Roberts, que conquistou uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz por Uma Linda Melhor.

Atualmente, Molly tem 53 anos de idade e é casada com o autor Panio Gianopoulos desde 2007. Ela é mãe de três, Mathilda Ereni Gianopoulos, Adele Georgiana Gianopoulos e Roman Stylianos Gianopoulos, e continua atuando.

Os trabalhos mais recentes da atriz que recusou o papel principal de Uma Linda Mulher foram: Spa Day (2021), A Barraca do Beijo 3 (2021), Creepshow (2021), Riverdale (2017 – 2021) e A Barraca do Beijo 2 (2020).

Richard Gere também quase recusou papel em Uma Linda Mulher

Segundo o GZH, Richard Gere, que interpreta o protagonista Edward Lewis, quase ficou de fora da produção. O ator não tinha certeza se era a escolha certa para o filme, mas foi convencido por Julia Roberts a aceitar o convite do diretor Garry Marshall.

Julia Roberts em Uma Linda Mulher

A atriz não era conhecida na época da comédia romântica e havia feito poucos trabalhos até então, Julia nunca havia estrelado um hit até ser escolhida para o longa.

A famosa tinha apenas 21 anos de idade quando começou a filmar o projeto e fez o teste para a personagem duas vezes até conquistar o papel. Julia só se tornou opção de fato para ser a atriz a viver Vivian quando Molly Ringwald recusou protagonizar Uma Linda Mulher.

Com o sucesso, Julia Roberts se tornou um dos principais nomes do cinema e estrelou outras várias comédias românticas, como O Casamento do Meu Melhor Amigo (1997), Um Lugar Chamado Notting Hill (1999), Noiva em Fuga (1999), entre outros. Ela concorreu ao Oscar quatro vezes e venceu uma vez, em 2001, quando interpretou Erin em Erin Brockovich, uma Mulher de Talento.

Assista o trailer de Uma Linda Mulher e relembre:

Leia também

Filme Curtindo a Vida Adoidado: veja o elenco hoje, 36 anos após estreia