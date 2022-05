Quem é a Clarinha na novela Além da Ilusão? Entenda o mistério

Cheia de reviravoltas, a trama do folhetim das 18h da TV Globo tem sempre um mistério a ser resolvido. A presença de uma nova bebê na trama fez com quem o público assistisse a um flashback que sanou algumas dúvidas. Quem é a Clarinha na novela Além da Ilusão? Personagem apareceu poucas vezes na trama, mas ganhou momentos de tensão.

Quem é a Clarinha na novela Além da Ilusão, trama das 6

Clarinha é um bebê na novela Além da Ilusão. A menina é irmã de Inácio (Ricky Tavares) e ele é quem cuida da criança por conta da ausência da mãe. Pobre, o rapaz se desdobra como garçom para conseguir levar o sustento da casa e ainda ficar com a irmã.

Por conta disso, Heloísa se oferece para cuidar de Clarinha na novela Além da Ilusão. Para que o rapaz possa trabalhar. Sem perspectivas melhores, Inácio aceita a ajuda e aproveita o tempo livre para pegar mais bicos e conquistar dinheiro para ajudar a família.

Porém, a presença de Clarinha na casa de Heloísa acaba colocando a vida da garota em perigo. Durante um de seus surtos, Matias (Antonio Calloni) confunde a menina com a filha perdida de Heloísa e a sequestra. Violeta percebe que Matias também sumiu e todos se desesperam. Leônidas (Eriberto Leão), Davi (Rafa Vitti), Heloísa (Paloma Duarte), entre outros vão a procura do juiz.

Com a criança nos braços, Matias resolve se livrar da menina – por pensar que ela é sua filha com Heloísa. Ao jogar a menina no rio dentro de um barril, exclama: “a menina que ninguém queria! Você é a menina que ninguém queria”. No entanto, os planos do vilão são frustrados, Matias é encontrado a tempo e a menina é resgatada do rio.

Mistério sobre filha de Heloísa parte de saudade de Clarinha

Alguns capítulos depois do ataque contra Clarinha na novela Além da Ilusão, Inácio decide tirar a menina da casa de Heloísa – por motivos óbvios. Em uma cena em que Heloísa demonstra tristeza, Violeta questiona a irmã se é por conta da saudade da menina.

A mulher alerta que avisou a irmã sobre se apegar a garota e as duas conversam sobre o ocorrido. Porém, a grande tristeza de Heloísa é por conta da filha perdida. Ela conta para Violeta que Matias disse que sempre soube onde estava a filha perdida, pois viu Afonso entregando a menina a uma pessoa. É então que na novela é exibido um flashback do momento e o público pode ver que a criança foi entregue a Benê (Claudio Jaborandy).

E afinal, quem é a filha verdadeira de Heloísa?

Matias confundiu Clarinha na novela Além da Ilusão com a filha que teve com Heloísa, mas quem é a verdadeira filha da dupla? Olívia foi o fruto da relação de Heloísa com o cunhado. A garota foi entregue a Benê, que nunca contou para a esposa, Fátima (Patrícia Pinho), de quem a menina era filha. Os dois criaram a jovem e não revelaram o segredo para ela.

Porém, no capítulo que irá ao ar no dia 7 de maio, Benê escreverá uma carta que revela tudo. Essa carta depois cairá nas mãos do padre Tenório (Jayme Matarazzo), que revelará a verdade de uma vez por todas.

Veja como foi a revelação que Matias é o pai de Olívia:

