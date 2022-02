Debora Ozório Além da Ilusão: quem é a atriz que interpreta Olivia

Debora Ozório entrou em Além da Ilusão já na segunda fase da novela, para interpretar a personagem Olívia, que antes era vivida por Letícia Pedro. A menina cresceu no engenho da família Camargo como filha de Fátima e Benê, mas tem um passado que muita gente desconhece. A atriz de 25 anos de idade já soma mais de uma década de carreira na vida artística.

Quem é Debora Ozório de Além da Ilusão?

Debora Ozório, agora em Além da Ilusão, é uma atriz carioca que nasceu em outubro de 1996. A jovem tem carreira desde a infância, quando começou a atuar. A curiosidade por uma aula de teatro partiu da própria garota aos 10 anos de idade, que depois de viver a experiência não quis mais parar. Desde então, ela trabalhou em peças como “O reino da gataria” (2012), que ficou em cartaz durante 3 anos, e “Blackbird” (2016).

Em 2015, muito antes de Além da Ilusão, quando a atriz já estava com 19 anos de idade, a estreia de Debora Ozório aconteceu nas telinhas. Ela interpretou a versão jovem de Gilda (Leona Cavalli) na novela Totalmente Demais. A participação foi pequena e em 2017, a atriz migrou para a Record TV, em que viveu Nitócris na produção bíblica O Rico e o Lázaro.

No ano seguinte, a jovem voltou para a TV Globo e trabalhou na novela Tempo de Amar, estrelada por Vitória Strada, Bruno Ferrari e Bruno Cabrerizo. Debora interpretou a versão jovem de Alzira, personagem de Deborah Evelyn.

Neste mesmo ano, 2018, ela somou mais dois trabalhos no currículo. A série Anos Radicais, em que interpretou Clarinha, e a novela Espelho da Vida, em que viveu a divertida Pat, uma de suas personagens com mais destaque até então.

Em 2019, Debora Ozório de Além da Ilusão começou a trabalhar na TV a cabo e participou da quarta e última temporada da série Me Chama de Bruna do canal Fox, como a prostituta Alice. Nesta época, ela já havia completado 22 anos de idade. Em 2020, Debora apareceu em Detetives do Prédio Azul 3: Uma Aventura no Fim do Mundo e no ano seguinte ganhou destaque na série Filhas de Eva.

No final de 2021, a atriz realizou o sonho de se formar em artes cênicas e mostrou o diploma de bacharel em teatro pela CAL (Casa das Artes de Laranjeiras) nas redes sociais. Agora em 2022, Debora está focado em sua personagem Olivia em Além da Ilusão.

Olivia é filha de Heloísa em Além da Ilusão?

Olivia é a filha perdida de Heloísa, segundo o Observatório da TV, que teve acesso a material exclusivo do folhetim da TV Globo. A emissora ainda não fez afirmações sobre o assunto, o que deve demorar a acontecer, já que o mistério ainda está sendo abordado na novela e a personagem de Paloma Duarte parece estar longe de descobrir a verdade sobre o que aconteceu com a menina durante todos esses anos.

Na trama, Olivia foi criada como filha de Fátima (Patrícia Pinho) e Benê (Claudio Jaborandy), funcionário do engenho que era muito próximo do coronel Afonso Camargo (Lima Duarte) e braço direito do fazendeiro. Ainda segundo o portal, Heloísa vai descobrir que a personagem de Debora Ozório em Além da Ilusão é sua filha por conta de uma carta deixada pelo padre Romeu (Emiliano Queiroz) antes de morrer.

Afonso morreu pouco antes de revelar a verdade para Heloísa:

Além da Ilusão vai ser esticada

Vai demorar para o público conferir o desfecho da personagem de Debora Ozório em Além da Ilusão. A previsão inicial era que o folhetim de Alessandra Poggi somasse cerca de 167 capítulos no total e ficasse no ar até meados de julho ou agosto, no entanto, problemas com a próxima novela das 18h, Mar do Sertão, fizeram com que a Globo tomasse decisões drásticas em relação a duração da novela estrelada por Larissa Manoela e Rafa Vitti.

Agora não se sabe mais quantos capítulos o folhetim terá no total e quando o último episódio será exibido, o que foi constatado é que a emissora diminuiu o tempo de tela de Além da Ilusão, que no começo transmitia capítulos de quase 40 minutos e agora exibe cerca de meia hora de novela por dia. Assim, no final, a emissora terá transformado os 167 capítulos iniciais em um número maior.

Mar do Sertão está com a agenda atrasada agora que a novela perdeu o diretor Vinícius Coimbra, que protagonizou polêmicas após ser acusado de cometer racismo nos bastidores da novela Nos Tempos do Imperador. Escrita por Mario Teixeira, o elenco de Mar do Sertão ainda não foi divulgado.

