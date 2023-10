Quem é a argentina Natalia Dal Molin, a Graciara de Terra e Paixão

A atriz Natalia Dal Molin, de 36 anos, tem se destacado na novela Terra e Paixão como a personagem Graciara, contratada por Irene (Gloria Pires) para tentar atrapalhar o romance de Hélio (Rafa Vitti) e Petra (Debora Ozório). A famosa tem outros trabalhos em séries e filmes no currículo, mas a obra de Walcyr Carrasco é sua primeira novela brasileira.

Natalia Dal Molin não é brasileira

O sotaque de Natalia Dal Molin na novela Terra e Paixão como Graciara não é nada falso, pois sua língua materna também é o espanhol. A intérprete da paraguaia funcionária do bar de Nova Primavera é na verdade argentina na vida real e nos últimos anos se dividiu entre alguns trabalhos no Brasil e sua terra natal.

O primeiro contato de Natalia Dal Molin com o Brasil foi com um curta em 2013, chamado O Taxi de Escher, sobre um homem que pega um taxi de São Paulo e quer ir para Buenos Aires, mas acaba em outro lugar. Depois disso, ela trabalhou em produções como Arrepentidos (2014) e Pájaros Negros (2016) na Argentina, e Como Casarse antes de Los 30 (2016) na Venezuela.

Natalia Dal Molin só voltou a atuar em uma produção brasileira alguns anos depois, quando conseguiu o papel de Shana na série Hard, da HBO. Ela ganhou destaque na produção e interpretou uma estrela argentina do cinema pornô na primeira temporada da trama, que foi filmada em 2018 e exibida em 2020. No ano seguinte, Natalia Dal Molin ganhou mais um trabalho em sua terra natal, o papel da irmã de Maradona na série Maradona Sueño Bendito, da Amazon Prime Video, que foi filmada entre a Argentina e a Itália.

Desde 2022, Natalia Dal Molin tem realizado trabalhos no Brasil. Ela gravou o filme Apaixonada aos 40, estrelado por Giovanna Antonelli, e a série As aventuras de José & Durval, sobre Chitãozinho e Xoxoró na Globoplay, projetos que ganharam suas estreias agora no segundo semestre de em 2023.

Além disso, ela tem se destacado em Terra e Paixão como a personagem Graciara, uma paraguaia que trabalha no bar que foi de Cândida (Susana Vieira) e passou pelas mãos de Berenice (Thati Lopes) e Nice (Alexandra Richter) e agora foi contratada por Irene para tentar acabar com o romance de sua filha com o engenheiro Hélio. Esta é a primeira novela brasileira da famosa e a segunda na carreira da argentina, que atuou no folhetim Sos mi Hombre, em 2013, em seu país de origem.

O que vai acontecer com a Graciara em Terra e Paixão?

O plano de Irene dará certo e Petra pegará Graciara na cama de Hélio, o que a deixará em crise. A moça cortará relações com Hélio, mas não por muito tempo, pois a personagem de Natalia Dal Molin acabará confessando, segundo mostram os resumos da novela Terra e Paixão.

Nos próximos capítulos, após a cena de Graciara na cama do engenheiro e toda a confusão gerada a partir disso, Luigi (Rainer Cadete) ficará desconfiado e especulará que Irene deve estar por trás da situação. Ele revelará suas suspeitas para Caio (Cauã Reymond) e juntos eles conversarão com a paraguaia. Graciara acabará abrindo o bico e dirá para a dupla que foi paga por Irene para atrapalhar o casal.

Os resumos não mostram o que a dupla fará com a informação extraída de Graciara, mas ao que tudo indica, Luigi e Caio contarão a verdade para Petra, pois a jovem voltará a interagir com Hélio. Ela decidirá se internar em uma clínica recomendada por sua terapeuta e será visitada pelo rapaz no local.

