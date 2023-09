Confirmado: Hélio é o terceiro filho de Agatha em Terra e Paixão

Engenheiro é fruto do relacionamento da vilã com Evandro

Hélio (Rafael Vitti) é mesmo um dos vilões de "Terra e Paixão". O engenheiro faz parte de um plano articulado por Agatha (Eliane Giardini) para roubar toda a fortuna de Antônio La Selva (Tony Ramos) e está apenas fingindo ser um bom moço. A revelação será feita daqui a 20 capítulos, em meados de outubro.

Quem é o cúmplice de Agatha em Terra e Paixão?

O engenheiro é o terceiro filho de Agatha, fruto do caso que a vilã teve com Evandro (Rafael Cardoso) no passado. A informação foi adiantada pela jornalista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo. Desde a chegada de Hélio na cidade, os espectadores já estavam desconfiados de que as intenções do rapaz poderiam não ser tão boas assim.

A história que Agatha contou para Antônio é falsa. A mãe de Caio (Cauã Reymond) havia falado que de fato teve um terceiro filho, mas que o rapaz morava na Europa e não falava com ela por achar que ela era culpada pela morte de Evandro.

Será revelado que Hélio é a pessoa com quem Agatha fala ao telefone. Também foi ele quem apareceu de surpresa na porta do quarto da vilã na pousada, mas foi expulso por ela, pois os dois não podem ser vistos juntos.

Algumas pistas de que Hélio e Agatha são mãe e filho já foram dadas na novela, fazendo até com que Anely (Tatá Werneck) desconfiasse da proximidade dos dois. Logo que chegou em Nova Primavera, a mãe de Caio foi vítima de um sequestro armado por Irene (Glória Pires), mas o primogênito chegou para salvá-la antes que os bandidos pudessem levá-la.

Quem se envolveu no caso foi Hélio, que participou de uma situação de perigo e ajudou Caio a resgatar uma mulher que teoricamente ele não conhecia. O fato de o engenheiro ter puxado Agatha para dançar no bar de Cândida (Susana Vieira) também levantou suspeitas.

Agora, será a vez de Petra (Debora Ozorio) desconfiar do amado. A agrônoma verá o namorado e Agatha no meio de uma conversa e estranhará.

Agatha está envolvida em atentados contra Caio e Daniel?

A revelação de que Hélio é o terceiro filho de Agatha ainda não vai colocar fim a alguns mistérios da novela. O público ainda não sabe se Agatha e o herdeiro têm algo a ver com a sabotagem dos freios do carro de Daniel (Johnny Massaro), além dos atentados a Caio e Ademir (Charles Fricks).

A mãe de Caio ainda estava presa quando Daniel morreu, mas já que ela tem um cúmplice, há a chance de Hélio estar envolvido na situação. Houve ainda a explosão do carro de Ernesto (Eucir de Souza), que causou a morte do mecânico e de sua esposa Dalva (Patrícia Pinho), as únicas testemunhas que sabiam de tudo. Os dois foram assassinados como queima de arquivo.

Há também uma máfia de criminosos que cobra uma dívida de Nice (Alexandra Richter). Em breve, a dona do bar será encontrada morta dentro de seu carro momentos antes de fugir da cidade.

Apesar de Hélio e Agatha guardarem segredos, parte do público acredita que quem está por trás desses atentados é Irene (Glória Pires). Isso porque a mulher já foi vista tendo conversas misteriosas no telefone, além de ter entregado um envelope com uma alta quantia em dinheiro para uma pessoa cuja identidade ainda não foi revelada.

Ainda não há previsão de quando Agatha e Hélio serão desmascarados para os personagens de Terra e Paixão. Por enquanto, apenas o público verá flashbacks dos dois armando juntos contra os La Selva.

