Terra e Paixão: como Aline recupera as terras?

Aline (Barbara Reis) vai sofrer nos próximos capítulos de Terra e Paixão. A mocinha não vai deixar barato o golpe que sofreu de Irene (Glória Pires) e vai infernizar a vida de Antônio (Tony Ramos) até conseguir recuperar as terras e impedir que o ricaço extraia os diamantes. Para a infelicidade dela, o caminho para reaver a propriedade não será tão fácil.

Aline tenta reaver as terras, mas não consegue

A protagonista ainda não conseguirá recuperar as terras, apesar de mover ações judiciais contra os La Selva. Por enquanto, Aline e a família terão que sair da casa onde vivem e arrumar outro lugar para morar. Os capítulos das semanas seguintes serão de sofrimento para a viúva.

Rodrigo (Maicon Rodrigues) entrará com uma ação criminal, acusando Vinícius (Paulo Rocha) e Irene de estelionato, que se arrastará durante a próxima semana. Caio (Cauã Reymond) romperá com o pai, avisando que será seu grande inimigo se ele não devolver as terras para a professora. No entanto, isso não será suficiente para fazer com que o relacionamento com Aline continue dando certo.

Os dois darão um tempo no namoro, e Aline até cogitará procurar o amado, mas ficará com ciúmes ao vê-lo abraçando Graça (Agatha Moreira). Ainda assim, o rapaz dirá que não desistirá de se casar com a namorada.

Enquanto isso, Aline terá que lidar com sua nova vida sem as terras. A viúva e Jussara (Tatiana Tiburcio) pensarão em alugar a casa de Mara (Renata Gaspar), e a protagonista também terá que arrumar um novo emprego para conseguir pagar as contas. A personagem será contratada como contadora do salão de Cacá (Igor Angelkorte), o cabeleireiro de Nova Primavera.

Aline, Jussara e João (Matheus Assis) deixarão as terras de vez em cenas previstas para irem ao ar na próxima sexta-feira, 13. Será Caio quem ajudará a viúva durante a mudança e permanecerá apoiando a protagonista no que ela precisar.

Aline consegue liminar para interromper extração de diamantes

A primeira atitude de Antônio e Irene será iniciar o processo de extração de diamantes nas terras que eram de Aline. Rodrigo, no entanto, conseguirá impedir na justiça que os poderosos continuem retirando as pedras preciosas, ao menos até o final da ação movida pela viúva. No capítulo de 16 de outubro, segunda-feira, o advogado avisará à protagonista e a Caio que o juiz acatou a liminar para que os ricaços parem a sondagem.

A situação entre Aline e Caio se agravará em meio ao imbróglio. Após cancelar o casamento, a mocinha decidirá colocar um ponto final de vez na relação, deixando Caio arrasado. Apesar do coração partido, o rapaz dirá para a ex-noiva que não irá mais procurá-la. Os dois devem se manter afastados por um tempo até que a situação se resolva.

O processo movido pela protagonista contra Irene e Vinícius começará a andar a partir da próxima semana. Rodrigo avisará a Aline, Caio, Jonatas (Paulo Lessa) e Jussara que todos receberão uma intimação para a audiência relativa ao processo movido contra Irene e Vinícius.

Ainda não há previsão de quando Aline conseguirá provar que levou um golpe e recuperar as terras que lhe pertencem por direito. O drama deve se estender pelas próximas semanas, talvez até a reta final da novela, já que o folhetim está previsto para terminar em janeiro de 2024, quando será substituído pelo remake de Renascer.

Na web, fãs começam a criar teorias sobre as formas que Aline pode encontrar para recuperar as terras. Já outros espectadores acreditam que o caminho será provar que foi vítima de estelionato através da justiça mesmo, o que deve demorar.