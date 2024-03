Quem é a esposa de Robert Downey Jr? Conheça a produtora Susan Downey

Robert Downey Jr. ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação em “Oppenheimer”, vencendo acirrada concorrência, incluindo Robert De Niro por “Killers of the Flower Moon”, Mark Ruffalo em “Poor Things”, Sterling K. Brown em “American Fiction” e seu homólogo de Barbenheimer, Ryan Gosling, em “Barbie”.

Em seu discurso vitorioso, Downey Jr. credita a Susan por ajudá-lo a controlar seus problemas com o vício e com a subsequente revitalização de sua carreira no final dos anos 2000.

“Gostaria de agradecer à minha terrível infância e à Academia - nessa ordem”. Dando um grande grito para sua esposa produtora, Susan Downey, err “veterinária”, o ator dramático do Homem de Ferro anunciou: “Ela me encontrou como um animal de estimação de resgate e me amou de volta à vida. É por isso que estou aqui, obrigado.”

Conheça a esposa de Robert Downey Jr?

Então, quem é Susan Downey? Sua longa e impressionante carreira na indústria cinematográfica começou muito antes de ela conhecer Robert Downey Jr., na década de 1990.

Nascida Susan Levin, ela começou sua carreira na indústria cinematográfica trabalhando para a produtora Dark Castle Entertainment do produtor de sucesso Joel Silver. No início dos anos 2000, ela atuou como coprodutora em vários filmes de terror e ação, incluindo Ghost Ship, Cradle 2 the Grave e Gothika, este último co-estrelado por Robert Downey Jr. e ficaram noivos no final daquele ano.

Em 27 de agosto de 2005, quase dois anos depois de ficarem noivos, Susan e Robert se casaram. Conforme relatado pela PEOPLE, o casal se casou em Long Island, Nova York e convidados famosos incluíam Sting , Keanu Reeves e Billy Joel .

O casal tem dois filhos e comemorará 20 anos de casamento em 2025.