Quem é a filha de Heloísa na novela Além da Ilusão será revelada

Tem curiosidade para saber quem é a filha de Heloísa na novela Além da Ilusão? Não será necessário esperar muito para que a revelação venha a tona. Nos capítulos da primeira semana do mês de maio, uma confissão em carta vai contar ao público quem é a menina perdida e o que aconteceu desde que ela deixou os braços de Heloísa ainda bebê.

Quando será revelado quem é a filha de Heloísa na novela Além da Ilusão?

A confirmação que Olivia é a filha perdida de Heloísa na novela Além da Ilusão será no dia 7 de maio, segundo resumo cedido pela TV Globo dos próximos capítulos. Porém, Heloísa e Olívia ainda não ficarão a par da verdade, o reencontro das duas como mãe e filha ainda não tem data para acontecer, mas pelo andar da carruagem, ainda deve ocorrer no mês de maio.

No dia 7 de maio, será revelado para o público quem é a filha de Heloísa na novela Além da Ilusão porque Benê (Claudio Jaborandy) decidirá confessar tudo em uma carta. O fiel escudeiro de Afonso Camargo(Lima Duarte) ficou com a criança após o coronel roubar a menina dos braços de Heloísa e a criou como sua filha ao lado da esposa, Fátima (Patrícia Pinho).

A confissão de Benê acontece depois que a jovem foge com Mércia (Vitória Fallaven) e Natan (Luan Borges), que se casam e quase são pegos pela polícia. A carta do pai adotivo da moça acabará nas mãos do padre Tenório (Jayme Matarazzo) e então a verdade será relevada para todos.

História de Heloísa em Além de Ilusão

Heloísa engravidou na juventude, enquanto ainda era uma moça solteira, e por isso não pôde ficar com a filha. O pai de Heloísa queria que a moça revelasse quem era o pai da criança, para que ele pagasse pelas consequências de ter engravidado sua filha.

A caçula não revelou o nome do amante e disse que não podia fazer o que seu pai pedia. Como consequência, o coronel Afonso Camargo resolveu tomar a criança dos braços de Heloísa e assim a irmã de Violeta (Malu Galli) nunca mais viu a filha.

Anos depois, quando estava prestes a morrer, Afonso contou que estava arrependido do que fez, disse que sabia quem era a filha de Heloísa na novela em Além da Ilusão e que sempre ficou a par de onde estava a menina. Heloísa ficou furiosa com o patriarca, pois ele havia mentido para ela ao afirmar que a menina desapareceu depois que foi dada a um casal.

Neste momento, há um confronto de pai e filha em cena e Heloísa pede desesperadamente que o pai revele o paradeiro de sua filha na novela Além da Ilusão, porém, o coronel morre antes de abrir o bico. Heloísa fica desolada e mais 10 anos se passam sem que ela tenha notícias da menina.

Quem é o pai de Olívia?

O pai da filha de Heloísa na novela Além da Ilusão é Matias. O personagem de Antonio Calloni é pai das protagonistas Elisa e Isadora – ambas interpretas por Larissa Manoela – e é casado com Violeta. Quando viveu o romance com Heloísa, Matias já estava no relacionamento com a irmã da moça, por isso a personagem de Paloma Duarte nunca teve coragem de revelar a verdade para o pai, a irmã ou qualquer outro.

A revelação do caso entre Heloísa e Matias aconteceu no capítulo de 7 de abril, curiosamente, um mês exato antes do público descobrir quem é a filha perdida de Heloísa na novela Além da Ilusão. Na cena, a filha de Afonso tem um embate com Matias após ele ter um surto no concurso de moda da tecelagem e ela levá-lo para casa. Os dois acabam falando do passado e então é revelado que Matias é o pai da menina.

Veja como foi o confronto na novela das 18h:

Leia também

Conheça a carreira de Débora Ozório, atriz que interpreta Olivia em Além da Ilusão