Quem é a irmã de Gil do Vigor: Janielle está no reality da Record

A Grande Conquista é o novo reality show da Record TV e tem em seu elenco anônimos, famosos e também muita gente que é associado a grandes nomes da mídia, como Janielle Nogueira. A pernambucana é irmã de Gil do Vigor, que ficou conhecido no país por conta do Big Brother Brasil 2021 e se tornou apresentador e influenciador digital.

A irmã de Gil do Vigor, Janielle Nogueira tem 33 anos de idade e é estudante de direito. Ela está no quarto período da faculdade e ainda tem mais seis para cumprir.

Janielle é natural de Jaboatão, localizado na Região Metropolitana de Recife, capital do Pernambuco, mas hoje vive em Paulista, também em seu estado de origem. A universitária tem dois filhos, Davi, e Eloah, que nasceu em outubro de 2022.

Desde que foi anunciada entre o elenco de A Grande Conquista, a irmã de Gil do Vigor ganhou alguns seguidores nas redes sociais, atualmente ela soma mais de 65 mil fãs no Instagram e mais 7800 no Twitter.

Este é o primeiro reality show da irmã de Gil do Vigor. Janielle conta com a torcida e campanha da família nas redes. Após o anúncio de participantes do reality show, Gil publicou uma foto com a irmã e escreveu para seus 14 milhões de fãs no Instagram: "boa sorte irmã, te amo! Estarei sempre ao seu lado". A mãe da dupla, Jacira Nogueira, também tem falado do assunto. Ela tem 400 mil seguidores no Instagram.

Que dia passa A Grande Conquista na Record?

A Grande Conquista estreou no dia 8 de maio e será exibida de segunda a sábado, na faixa das 22h30, e aos domingos um pouco mais tarde, às 23h00. O reality show começa depois das exibições das novelas Reis e Jesus durante a semana e vem depois do Domingo Espetacular no domingo.

Comandando por Mariana Rios, o programa mistura famosos e anônimos que brigam pelo prêmio de R$ 1 milhão - mais R$ 500 mil que são distribuídos durante a edição.

A competição se passa na Vila, que conta com 70 pessoas. O público irá votar e decidir quem serão os 10 escolhidos para ir parar na cobiçada mansão, que já tem alguns moradores.

Veja quem já está na mansão de A Grande Conquista:

Alexandre Suita, 37 anos, empresário e influencer

Ana Paula Almeida, 46 anos, apresentadora

Bruno Camargo, 35 anos, modelo e professor de educação física

Bruno Tálamo, 34 anos, jornalista

Daniel Toko, 34 anos, repórter e cantor

Faby Monarca, 44 anos, empresária

Giulia Garcia, 19 anos, atriz

Ricardo Villardo, 35 anos, ator

Stephanie Gomes, 23 anos, estudante de biomedicina e influencer

Victoria Macan, 26 anos, DJ e empresária

