Antes de conhecer Madeleine, José Leôncio se deitou com Filó, que acabou grávida. Mas a moça também teve outros parceiros e tem um passado na prostituição. Tadeu é filho de Zé Leôncio ou outro homem na novela Pantanal?

Tadeu é filho de Zé Leôncio em Pantanal?

Apesar de Filó afirmar por boa parte da trama que Tadeu é filho de Zé Leôncio, é revelado no final da novela que o rapaz não é herdeiro de sangue do fazendeiro. Após a descoberta, Tadeu resolve fugir de casa. O rapaz escuta uma conversa entre Filó e José Leôncio sobre sua verdadeira paternidade, se revolta e vai embora.

No caminho, Tadeu se depara com o velho do rio/Joventino e conversa com a entidade sobre não ser filho de Zé Leôncio. Magoado, o rapaz conta como descobriu a verdade e lamenta não ter o DNA dos Leôncio. Joventino explica que para ele família não é apenas sangue e que o amor não precisa de nada disso para existir.

Tadeu fica emocionado quando velho do rio diz que o considera seu neto, mesmo que seja filho de Filó com outro homem. O guardião do pantanal também elogia que Tadeu não poderia encontrar um pai de criação melhor do que Zé Leôncio.

Movido pelas palavras do velho, Tadeu resolve voltar para casa, o que deixa Filó muito aliviada. Os dois se abraçam e Tadeu segue para o quarto, ao encontro de Zé Leôncio. O rapaz fala sobre a conversa com o velho do rio: “ele falou que eu sou neto dele pai, que sou neto do amor. Me falou que é verdade que não sou filho do senhor, mas que sempre tive o seu coração. Como ia largar um pai desse”. Os dois ficam emocionados e partem para o abraço.

Tadeu original x Tadeu do remake

Em 1990, quem interpretou Tadeu, que não é filho biológico de Zé Leôncio, foi o ator Marcos Palmeira, que na época tinha 27 anos de idade. Agora em 2022, o famoso retorna para o remake da novela, porém, como um novo personagem, José Leôncio mais velho, a partir da segunda fase do folhetim.

Na nova versão de Pantanal, o papel de Tadeu passou para o ator José Loreto, de 37 anos. Antes da estreia do folhetim, Loreto revelou que criou um grande laço com Marcos Palmeira durante as gravações e que teve ótimas trocas com o ator.

Apesar de ter vivido Tadeu antes, Palmeira optou por não interferir na interpretação de José Loreto, para que o carioca conseguisse criar uma nova versão do personagem. Mesmo assim, Loreto contou que absorveu tudo o que conseguiu do colega de profissão durante o processo de filmagem.

Triângulo amoroso entre Filó, Zé Leôncio e Madeleine

José Leôncio conhece Filó antes de Madeleine, ela se apaixona pelo peão e dá a luz a Tadeu tempos depois. Porém, em uma viagem ao Rio de Janeiro, o fazendeiro conhece Madeleine e acaba envolvido em uma paixão avassaladora.

José Leôncio então leva a amada para o pantanal e começa uma vida ao lado dela. Filó fica para escanteio, mas continua vivendo na fazenda e é braço direito do peão. O relacionamento entre Zé e Madeleine não dá certo e a moça vai embora, levando com ela o pequeno Jove, filho dos dois.

Apesar de demorar para finalmente acontecer, o amor de Filó por Zé Leôncio vence, mesmo que seu filho seja de outro homem, o que não é um problema na relação deles. Os dois ficam noivos e chegam a se casar no final da novela. No último capítulo de Pantanal, Filó fica desolada após a morte de seu grande amor.

