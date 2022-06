Quem é a mãe de Gabriel Sater? Conheça a família do ator

Que o intérprete de Trindade é filho de Almir Sater, todo mundo sabe. Mas quem é a mãe de Gabriel Sater? Selene Albuquerque e o cantor se separaram quando o ator ainda era criança, mas a estrela de Pantanal mantém uma relação próxima com ambos.

Quem é a mãe de Gabriel Sater, o Trindade de Pantanal?

A mãe de Gabriel Sater é Selene Albuquerque. Ela e Amir Sater foram casados entre 1980 e 1981 – o casal se separou quando o filho tinha dois anos de idade.

Selene leva uma vida longe dos holofotes, ao contrário do ex-marido e de Gabriel. Ela sempre recebe homenagens do filho mais velho nas redes sociais. “Mãezinha de ouro, te amo muito❤️ Feliz dia maravilhoso para todas mães incríveis”, escreveu o intérprete de Trindade no último dia 8 de maio.

Além de Gabriel, Selene tem outros três filhos, Rodrigo, Ana Clara e Luiza, frutos de outra relação após o fim do casamento com Almir Sater.

Quem são os irmãos de Gabriel Sater?

Gabriel Sater tem dois irmãos por parte de pai e três por parte de mãe.

Em 1992, Almir Sater se casou pela segunda vez, agora com Ana Paula. Ele e a esposa estão juntos até hoje e têm dois filhos: Ian, de 28 anos, e Bento, de 25.

Os filhos de Almir e Ana Paula levam uma vida longe dos holofotes e são bem discretos nas redes sociais. Bento possui uma conta privada no Instagram, com poucos seguidores, enquanto Ian nem sequer está presente online. Anos atrás, eles faziam parte da banda de rock Suburbia – Bento tocava o baixo, enquanto Ian ficava na guitarra. No entanto, o grupo não lança novas músicas há dois anos.

Por parte de mãe, Gabriel é irmão de Rodrigo, Ana Clara, e Luiza. Os três também vivem no anonimato – em julho de 2021, o ator comemorou a formatura de Ana na faculdade de Medicina com um post nas redes sociais.

Quem é a esposa?

Gabriel Sater é casado com a produtora Paula Cunha, 42. Em entrevista ao jornal Extra em junho deste ano, o cantor revelou que conquistou sua esposa com a música. “Eu quebrei o gelo assim. Minha sorte é que Paula foi a uma apresentação minha, em 2006, toda instrumental. Era lançamento do meu primeiro disco. Ela falou que eu estava feio na foto da divulgação do show, nem me deu moral. Meus produtores na época não tinham uma visão estética muito boa (risos). Mas ela era amiga deles, que nos apresentou”, disse.

Atualmente, os dois trabalham juntos no gerenciamento da carreira do ator. Bastante discretos nas redes sociais, raramente postam cliques juntos. O casal não tem filhos, e adotaram cinco cachorros. Apaixonados pelos caninos, eles ajudam ONGs que cuidam de animais carentes.

Filho de Almir Sater na novela Pantanal

Gabriel Sater está na novela como Trindade, mesmo papel que seu pai interpretou em 1990. O peão misterioso tem pacto com o diabo e faz premonições que até os mais céticos se arrepiam.

Ao longo da trama, ele se envolverá com Irma (Camila Morgado) e terá um filho com a ruiva, que será o “bebê-diabo” do folhetim – a criança herdará os poderes sobrenaturais dos pais enquanto ainda estiver no ventre da tia de Jove (Jesuíta Barbosa).

Se o roteiro seguir a mesma versão de 1990, Trindade deixa a trama antes da novela acabar. O personagem cai no mundo e desaparece após o nascimento de seu filho.

