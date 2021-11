Quem é a personagem de Isabel Fillardis na novela Gênesis

A personagem de Isabel Fillardis na novela Gênesis ganhou sua primeira aparição há poucos dias no folhetim da Record, mas já tem despertado curiosidade. A nobre impressiona por sua beleza e atributos quando chega na corte do faraó Sheshi e vai ser disputada entre dois homens.

Quem é Isabel Fillardis na novela Gênesis?

A atriz interpreta Amanishakheto, que por ter o nome bem complicado, também é chamada apenas de ‘Amanisha’ às vezes. A personagem é uma rainha viúva que é convidada por Khamesha (Kizi Vaz) para fazer uma visita ao Egito.

Ao chegar no palácio, a mulher já desperta os olhares de Potifar (Val Perré), o general do faraó. Além disso, ela também recebe a atenção de Abumani (Dudu de Oliveira), o fiel amigo de José (Juliano Laham).

O que se sabe sobre a trama da personagem de Isabel Fillardis na novela Gênesis até agora é que a mulher será disputada pelos dois homens. Abumani e Potifar já começam a discutir logo nos primeiros momentos de Amanishakheto no folhetim, quando a mulher será levado para um passeio pelo reino, pois ambos querem acompanhá-la.

Personagem existiu na bíblia?

Na Bíblia, o nome da mulher não é citado, porém, ela está presente nos livros de história. De acordo com a professora de história Joelza Ester Domingues, do site e canal no Youtube Ensinar História, Amanishakheto – também conhecida como Amanirenas – foi uma das mais famosas candaces, um título dado a uma linhagem de rainhas guerreiras dos reinos de Kush ou Cuxe, local ao sul do Egito.

Carreira de Isabel Fillardis

Isabel Fillardis da novela Gênesis começou a carreira nas telinhas na Globo, quando viveu Ritinha na novela Renascer (1993). Depois disso ela participou de mais alguns projetos do canal como Pátria Minha (1994), A Próxima Vítima (em 1995), O Fim do Mundo (1996), A Indomada (1997), entre outros.

Ela passou alguns anos trabalhando em filmes, séries e novelas, além de também dedicar tempo para sua carreira musical. As últimas novelas de Isabel Fillardis, agora em Gênesis, na TV Globo foram Insensato Coração (2011) e Fina Estampa (2011-2012). A atriz então ficou algum tempo afastada das telinhas e em 2018 retornou com a série do GNT Desnude. No ano seguinte ela atuou no filme Cinderela Pop e Topíssima.

Leia também – Quem é Namael em Gênesis?