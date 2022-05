Quem é a vilã em A Favorita? Personagem engana o público

A Favorita (2008) será reprisada no Vale a Pena Ver de Novo a partir de maio. A trama escrita por João Emanuel Carneiro foi um sucesso por deixar o público curioso para saber quem estava falando a verdade, Flora (Patrícia Pillar) ou Donatella (Cláudia Raia). A resposta para o maior mistério do folhetim, quem é a vilã de A Favorita, só é respondida depois de três meses do primeiro episódio.

Quem é a vilã em A Favorita?

Flora é a vilã de A Favorita. Durante os primeiros 50 episódios do folhetim, o autor mostra duas versões da história. A loira foi condenada a vinte anos de prisão pelo assassinato de Marcelo (Flávio Tolezani), e quando sai da cadeia, tenta provar que não cometeu o crime e que a verdadeira culpada pela morte do rapaz é Donatella.

A ex-presidiária se passa por uma figura inocente e injustiçada, e que está atrás de provar a sua inocência. Enquanto isso, Donatella vive na mansão da família Fontini e está casada com Dódi (Murilo Benício), e cria Lara (Mariana Ximenes), filha de Flora, como se fosse sua. A personagem é apresentada como uma mulher arrogante e prepotente.

O autor não deixa claro quem é a vilã e a mocinha, levando o público a criar as suas próprias teorias e opiniões. A verdadeira autora do crime só é revelada depois de três meses que a novela já está no ar. O folhetim exibe um flashback da noite em que Marcelo foi morto, e mostra que a loira estava com ciúmes do amante. Certa de que ele amava Donatella, Flora atira no rapaz.

Depois que a verdadeira autora do crime é revelada, a história muda de rumo. Flora deixa de se apresentar como uma figura angelical e mostra sua verdadeira face. Donatella agora tenta impedir que ela se reaproxime de Lara e arma para a vilã, mas por puro desespero.

Quando começa A Favorita?

A Favorita começa em 16 de maio, segunda-feira, na faixa de horário das 17h. Essa é a primeira vez que a trama de João Emanuel Carneiro será reprisada na televisão, e substituíra O Clone no Vale a Pena Ver de Novo. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 2, pela Globo.

A novela inovou ao não revelar logo no começo quem era a verdadeira vilã da história. A Favorita tem como trama central a história de duas mulheres, Flora e Donatella. No passado, elas formavam a dupla sertaneja Faísca e Espoleta, famosas pelo hit fictício ‘beijinho doce’.

A relação das duas muda quando Flora passa a ser amante de Marcelo, marido de Donatela. Com ele, ela tem uma filha, Lara, que passa a ser criada pela rival depois que a loira vai presa pela morte do rapaz.

Depois que Flora deixa a prisão, ela tenta reconquistar a filha e convencer a todos que Donatella é a verdadeira assassina de Marcelo. As personagens passam a disputar a atenção de Lara, a única herdeira da empresa de papel e celulose da família Fontini.

As primeiras semanas da exibição de A Favorita bateram um pouco mais de 35 pontos, índice considerado baixo para a época. Para evitar que a novela fosse um fracasso, João Emanuel Carneiro revelou quem estava falando a verdade depois de três meses de novela.

Depois da virada das personagens, o folhetim passou a ir bem e conquistou picos de 50 pontos em seu último capítulo. A Favorita fechou com média de 39 pontos no Ibope. Todos os capítulos da trama estão disponíveis para os assinantes do Globoplay.

Separa a pipoca, o lencinho e prepara a voz pra cantar muito beijinho doce comigo! #AFavorita está chegando no #ValeAPenaVerDeNovo ✨ pic.twitter.com/EFjGyjdU5b — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 2, 2022

