A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo substitui O Clone em maio

A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo já é realidade, a TV Globo bateu o martelo e colocará a trama de Donatela e Flora no ar. O folhetim vai substituir O Clone no período vespertino do canal a partir do meio do mês de maio e a emissora revelou que dia começa a reprise.

Quando vai começar A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo?

A Favorita estreia no Vale a Pena Ver de Novo no dia 16 de maio de 2022 na programação da TV Globo. É esperado que o folhetim fique no ar até os meses de setembro e outubro, quando outra novela ocupará a faixa de horário, segundo o Na Telinha.

Entre os motivos da escolha de A Favorita para substituir O Clone em O Vale a Pena de Novo foram citados o tempo de duração da novela e também o nome do autor João Emanuel Carneiro. De acordo com o Notícias da TV, a emissora busca deixar o escritor da novela em alta para que seu próximo lançamento seja bem recebido pelo público.

João Emanuel Carneiro vai lançar Olho por Olho na Globoplay, uma novela curta, de cerca de 80 capítulos. A data de estreia ainda não foi revelada pela emissora, mas pode ser definida de acordo com o sucesso de A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo. Além da autoria da rivalidade entre Donatela e Flora, Carneiro também escreveu as novelas Da Cor do Pecado (2004), Cobras & Lagartos (2006), Avenida Brasil (2012), A Regra do Jogo (2015 – 2016) e Segundo Sol (2018).

A outra vantagem que o canal vê na exibição da reprise é o tamanho do folhetim, segundo o Na Telinha. Apesar de somar consideráveis 197 capítulos, A Favorita tem capítulos menores que a maior parte das outras obras da faixa de horário, o que daria tempo suficiente para a sucessora do folhetim de Carneiro se estabelecer em audiência na faixa de horário antes da exibição da Copa do Mundo 2022, que começa em novembro – Para quem não sabe, o Vale a Pena Ver de Novo agora exibe apenas produções que foram ao ar no horário nobre da TV Globo.

Além disso, a reprise de A Favorita já foi pedida por noveleiros várias vezes, mas nunca retornou às telinhas. A TV Globo e o Viva nunca reexibiram a novela, o que deixa o público bastante interesse em rever a trama após mais de uma década do lançamento original da novela.

Que horas vai passar A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo?

Se nada mudar na programação da TV Globo, A Favorita vai ser exibida a partir das 17h05 no Vale a Pena Ver de Novo, depois da Sessão da Tarde. Os capítulos vão ao ar de segunda a sexta-feira e ficam entre 25 e 30 minutos no ar.

Depois, o cronograma da emissora exibe a novela das 18h. Atualmente, a faixa é da novela Além da Ilusão e depois será de Mar do Sertão.

+++Como termina O Clone? Quem fica com quem no final da novela

Sobre o que é A Favorita?

A trama segue duas personagens que são rivais no ramo da música, Flora (Patrícia Pillar) e Dolatela (Claudia Raia). Elas já foram parceiras e formavam a dupla Faísca e Espoleta.

No começo da novela, Flora deixa a cadeira após 18 anos de reclusão. Ela foi parar atrás das grades por conta da morte de Marcelo Fontini (Flavio Tolerazi), marido de Donatela, e está disposta a provar sua inocência agora que deixou a prisão. Flora acusa que Donatela foi a verdadeira culpada pelo crime.

Além disso, Flora tem o desejo de se reaproximar da filha, Lara (Mariana Ximenes), que cresceu longe da mãe por ter sido criada por Donatela. A garota é filha de Marcelo, que se envolveu com Flora e a teve como amante durante certo tempo. A garota é a única herdeira da família Fontini.

Como assistir

Para assistir A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo é só sintonizar a sua televisão na TV Globo no horário indicado da novela ou usar a aba “Agora na TV” da Globoplay para acompanhar diretamente de um celular, computador ou tablet. Caso prefira assistir o folhetim de João Emanuel Carneiro a qualquer hora e lugar, você poderá usar o catálogo da Globoplay, que já conta com os 197 capítulos da trama.

Porém, para acessar o catálogo será necessário pagar por um dos pacotes da plataforma streaming, que variam de R$ 19,90 a R$ 89,90. Quando passar no Vale a Pena Ver de Novo, os capítulos reeditados como reprises de A Favorita serão adicionados diariamente.

Relembre a trama:

Leia também

Quais são as novelas de maior sucesso da Globo? Conheça